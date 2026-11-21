Vinayan
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी पेटलेल्या लढ्यात २१ नोव्हेंबरचा दिवस रक्तरंजित ठरला. फ्लोरा फाऊंटन परिसरातील त्या थरारक घटनेमागील सत्य जाणून घेऊया.
Hutatma Chowk History
Sakal
राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसींनंतर महाराष्ट्राला मुंबई न देण्याच्या भूमिकेमुळे जनतेत तीव्र संताप उसळला. 'मुंबईसह महाराष्ट्र हवाच' या निर्धाराने सर्वसामान्य माणूस रस्त्यावर आला.
Hutatma Chowk History
Sakal
फोर्ट भागात संचारबंदी लागू असतानाही २१ नोव्हेंबर रोजी फ्लोरा फाऊंटन परिसरात मोठा मोर्चा धडकला. हक्काच्या मागणीसाठी सत्याग्रहींचा निर्धार अढळ होता.
Hutatma Chowk History
Sakal
आंदोलकांचा रेटा वाढल्यानंतर पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला आणि त्यानंतर गोळीबाराचा थरार घडला. निशस्त्र जनतेवर गोळ्या झाडल्या गेल्याने संपूर्ण मुंबई हादरून गेली.
Hutatma Chowk History
Sakal
या आंदोलनाच्या लढ्यात विविध टप्प्यांवर १०७ हुतात्म्यांनी प्राण गमावल्याचा इतिहास सांगितला जातो. त्यांच्या बलिदानाने संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला नवे बळ दिले.
Hutatma Chowk History
Sakal
ज्या ठिकाणी हुतात्म्यांनी रक्ताचा अभिषेक केला, त्या परिसराचे नाव पुढे 'हुतात्मा चौक' झाले आणि १९६५ मध्ये तिथे हुतात्मा स्मारकाची उभारणी झाली.
Hutatma Chowk History
Sakal
हुतात्म्यांच्या त्यागाचे चीज करत १ मे १९६० रोजी मुंबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. बलिदानातून मराठी अस्मितेचा नवा अध्याय सुरू झाला.
Hutatma Chowk History
Sakal
हुतात्म्यांचे हे बलिदान विसरता येणार नाही; २१ नोव्हेंबर हा महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा स्मृती दिन म्हणून पाळला जातो. हा थरारक इतिहास इतरांपर्यंत नक्की शेअर करा!
Hutatma Chowk History
Sakal
HutatmaSmrutiDin
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