Vinayan
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात प्राण अर्पण करणाऱ्या हुतात्म्यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी २१ नोव्हेंबर हा दिवस महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा स्मृती दिन म्हणून पाळला जातो.
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मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी जनतेचा लढा तीव्र झाला होता; या आंदोलनाच्या इतिहासात २१ नोव्हेंबर या दिवसाला विशेष करुण आणि ऐतिहासिक संदर्भ आहे.
HutatmaSmrutiDin
Sakal
राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या भूमिकेनंतर महाराष्ट्राला मुंबई मिळावी, या मागणीसाठी सर्वसामान्य जनता, कामगार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले.
HutatmaSmrutiDin
Sakal
फोर्ट भागातील फ्लोरा फाऊंटन परिसरात मोर्चा व सत्याग्रह तीव्र झाल्यानंतर लाठीमार आणि गोळीबाराच्या घटना घडल्या; त्यात अनेक आंदोलकांना जीव गमवावा लागला.
HutatmaSmrutiDin
Sakal
संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या लढ्यात विविध टप्प्यांवर १०७ हुतात्म्यांनी बलिदान दिल्याचा उल्लेख केला जातो; त्यांच्या त्यागाने लढ्याला नवे बळ दिले.
HutatmaSmrutiDin
Sakal
राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेतृत्वाखाली कामगार, साहित्यिक, कलावंत आणि सामान्य माणूस एकाच ध्येयासाठी एकवटला.
HutatmaSmrutiDin
Sakal
हुतात्म्यांच्या बलिदान आणि जनआंदोलनाच्या रेट्यापुढे नमते घेत १ मे १९६० रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.
HutatmaSmrutiDin
Sakal
ज्या ठिकाणी हुतात्म्यांनी प्राण दिले, त्या परिसराची ओळख पुढे 'हुतात्मा चौक' अशी झाली आणि १९६५ मध्ये तिथे हुतात्मा स्मारकाची उभारणी करण्यात आली.
HutatmaSmrutiDin
Sakal
हुतात्म्यांचे बलिदान विस्मरणात जाऊ नये या मागणीतून राज्य शासनाने २१ नोव्हेंबर २००० पासून हा दिवस 'महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा स्मृती दिन' म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली.
HutatmaSmrutiDin
Sakal
इतिहासात नोंद झालेल्या वीरांसोबतच अनेक सामान्य नागरिकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे दुःख या लढ्याशी जोडलेले आहे, ज्याचे भान समाजाला असणे महत्त्वाचे आहे.
HutatmaSmrutiDin
Sakal
हुतात्मा दिन केवळ भूतकाळातील आठवण नसून मराठी अस्मिता, लोकशाही मूल्यांची जपणूक आणि सामाजिक बांधिलकीची जाणीव करून देणारा दिवस आहे.
HutatmaSmrutiDin
Sakal
संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान देणाऱ्या सर्व हुतात्म्यांना विनम्र अभिवादन! हा इतिहास आणि स्मृती इतरांपर्यंत नक्की शेअर करा.
HutatmaSmrutiDin
Sakal
Train Water Source
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