अनोखं रेस्टॉरंट! 'येथे' कपडे न घालताच करतात डिनर, पैसे मोजून घेतात आगळावेगळा अनुभव

Shubham Banubakode

न्यूड डाइनिंग

फ्लोरिडातील एका रेस्टॉरंटमध्ये कपड्यांशिवाय डिनर करण्याचा वेगळा अनुभव दिला जातो. महिन्यातून एकदा होणाऱ्या या डिनरला मोजके लोक येतात.

Florida's Unique Dining Experience

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कुठे होतं हे खास डिनर?

फ्लोरिडाच्या हॉलीवूडमधील C.L.A.S.S. Soiree Steakhouse मध्ये महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी हा खास डाइनिंग कार्यक्रम आयोजित केला जातो.

Florida's Unique Dining Experience

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esakal

वैयक्तिक निर्णय

रेस्टॉरंटमध्ये पोहोचल्यानंतर पाहुण्यांना आधी रोब दिले जातात. पुढे किती कपडे काढायचे, हा पूर्णपणे वैयक्तिक निर्णय असतो.

Florida's Unique Dining Experience

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esakal

हायजिनचीही काळजी

पाहुण्यांना बसण्यासाठी सीट कव्हर आणि मऊ टॉवेल दिला जातो. कार्यक्रमादरम्यान रेस्टॉरंटचे दरवाजे आणि खिडक्या बंद केल्या जातात.

Florida's Unique Dining Experience

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esakal

स्टाफ मात्र पूर्ण कपड्यांत

या डिनरमध्ये पाहुणे आपल्या सोयीनुसार सहभागी होतात; मात्र रेस्टॉरंटमधील स्टाफ पूर्ण कपड्यांत असतो आणि त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते.

Florida's Unique Dining Experience

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esakal

पाच कोर्सचं जेवण अन् टोस्ट

हे फक्त वेगळ्या पद्धतीने जेवण करण्यापुरतं मर्यादित नाही. पाहुण्यांना पाच कोर्सचं खास जेवण आणि शॅम्पेन टोस्टही दिला जातो.

Florida's Unique Dining Experience

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esakal

मोजावे लागतात पैसे

या अनुभवासाठी सिंगल महिला, सिंगल पुरुष आणि कपल्ससाठी वेगवेगळे दर आहेत. तिकिटांची किंमत १५० ते ३०० डॉलरपर्यंत असते.

Florida's Unique Dining Experience

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esakal

कारण काय?

रेस्टॉरंटचे मालक मौराद अली यांच्या मते, हा अनुभव बॉडी पॉझिटिव्हिटी, आत्मस्वीकार आणि न्यूडिस्ट लाइफस्टाइलबद्दल आहे.

Florida's Unique Dining Experience

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esakal

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esakal

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