सावलीत वाढणारी सुंदर फुलझाडे कोणती?

Pranali Kodre
सावलीत किंवा कमी सूर्यप्रकाशात किंवा अप्रत्यक्ष सूर्यप्रकाशातही काही फुलझाडं फुलतात.
Flowering Plants That Grow Well in Shade
Sakal
पीस लिली घरात किंवा बाल्कनीतही ठेवता येते. हे झाड सावलीत छान वाढते. त्याला सुंदर पांढऱ्या रंगाची फुलं येतात. हे एअर-प्युरिफायर म्हणूनही ओळखले जाते.
Peace Lily
Sakal
अँथुरियमला थेट ऊन चालत नाही, त्याला अप्रत्यक्ष सूर्यप्रकाश आवडतो. त्यामुळे त्याला लाल, गुलाबी किंवा पांढऱ्या फुलं येतात.
Anthurium
Sakal
बेगोनियाची पाने आणि फुले दोन्ही दिसायला सूंदर असून हे झाड कुंडीत किंवा टोपल्यांमध्येत लावण्यासाठी उत्तम आहे. लाल, गुलाबी, नारंगी आणि पांढऱ्या रंगांत याची फुलं मिळतात.
Begonia
Sakal
फ्युशियाच्या फुलांचा आकार कानातल्या डुलसारखा असतो, त्यामुळे त्याला लेडीज इअररिंग असंही म्हणतात. या झाडालाही फार ऊन्हाची गरज नसते. ते थंड हवेत किंवा सावलीतही छान फुलते.
Fuchsia
Sakal
हायड्रेंजियाच्या झाडाला मोठ्या गुच्छांच्या स्वरूपात निळी, गुलाबी किंवा पांढऱ्या रंगाची फुलं येतात. सकाळी थोडं कोवळ ऊन पडेल आणि नंतर सावली असेल, अशा ठिकाणी हे झाड छान फुलते.
Hydrangea
Sakal
इम्पेशन्स हे झाड सतत फुलण्यासाठी प्रसिद्ध असून याला गुलाबी, लाल, जांभळा, नारंगी आणि पांढऱ्या रंगांची फुलं येतात. या झाडाला थेट सूर्यप्रकाश आवडत नाही. तसेच थोडी दमट माती आवडते.
Busy Lizzie
Sakal
ऑर्किडची फुले अतिशय सुंदर, आकर्षक आणि मुख्य म्हणजे अनेक आठवडे किंवा महिने टिकून राहतो.
Orchids
Sakal
क्लिव्हिया हे झाड पूर्णपणे सावलीत वाढणारे आहे. नारंगी किंवा पिवळ्या रंगाच्या फुलांचा मोठा गुच्छ दिसाया आकर्षक वाटतो.
Clivia
Sakal
How to Get More Chillies on Chilli Plant
Sakal