लाल की फ्लाय ॲश ? घर बांधताना कोणती वीट निवडावी?

Yashwant Kshirsagar
देशाची लोकसंख्या वाढत असताना शहरी तसेच ग्रामीण भागातही पक्की घरे बांधली जात आहेत. सिमेंट, विटा, वाळू आणि लोखंडी सळ्यांचा वापर आता सर्वत्र वाढला आहे.
Fly Ash Bricks vs Red Bricks
esakal
बाजारात लाल विटा सर्वाधिक वापरल्या जातात. शहरी भागात सिमेंट आणि फ्लाय ॲश (औद्योगिक राख) पासून बनवलेल्या विटाही उपलब्ध आहेत.
Fly Ash Bricks vs Red Bricks
esakal
प्रत्येक प्रकाराचे वेगवेगळे दावे ऐकून सामान्य लोक गोंधळतात. कोणती वीट स्वस्त आणि टिकाऊ आहे, हे समजणे कठीण होते.
Fly Ash Bricks vs Red Bricks
esakal
बांधकाम कंत्राटदार बैजू कुमार यांच्या मते, लाल विटा आणि फ्लाय ॲश विटा या दोन्हींचे आपापल्या ठिकाणी योग्य उपयोग आहेत.
Fly Ash Bricks vs Red Bricks
esakal
घर बांधताना खर्च कमी आणि दर्जा उत्तम असावा, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. योग्य विटांची निवड केल्यास एकूण खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
१,००० चौरस फुटांच्या घरासाठी फ्लाय ॲश विटांचे मॅसोनरी वर्क साधारण ५ ते ५.३ लाख रुपयांपर्यंत पूर्ण होऊ शकते.
Fly Ash Bricks vs Red Bricks
esakal
लाल विटांचा आकार लहान असल्याने वेळ जास्त लागतो, सिमेंट आणि प्लास्टर जास्त लागते. त्यामुळे सुमारे सिमेंट-मजुरी वगळून ५.५ लाख रुपये अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो.
Fly Ash Bricks vs Red Bricks
esakal
आकार मोठा असल्याने बांधकाम वेगाने होते. प्लास्टरसाठी कमी साहित्य लागते, पृष्ठभाग गुळगुळीत असतो आणि मजुरी कमी होते.
Fly Ash Bricks vs Red Bricks
esakal
सर्वत्र सहज उपलब्ध, मजबूत आणि टिकाऊ. तुटल्या तरी इतर ठिकाणी वापरता येतात. गवंडी त्यांना प्राधान्य देतात.
Fly Ash Bricks vs Red Bricks
esakal
खर्च कमी करायचा असेल तर फ्लाय ॲश विटा फायदेशीर ठरू शकतात. मात्र गुणवत्तेची काळजी घ्या. टिकाऊपणा आणि उपलब्धतेसाठी लाल विटाही चांगल्या आहेत. गरजेनुसार निवड करा.
Fly Ash Bricks vs Red Bricks
esakal
Jacobin Cuckoo
esakal