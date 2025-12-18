तुम्ही कधी उडणारा मासा पाहिला आहे का ?

सकाळ डिजिटल टीम
माशांचे अनेक प्रकार तुम्ही पाहिले असतील पण तुम्ही उडणारे मासे पाहिले आहेत का? जाणून घ्या कुठे अढळतात हे मासे.
या माशांचे वैज्ञानिक नाव 'एक्झोसिटिडी' (Exocoetidae) असे आहे. जगभरात याच्या सुमारे ६० ते ७० प्रजाती आढळतात.
त्यांच्या छातीजवळील परांचा (Pectoral fins) आकार खूप मोठा असतो, जे पक्ष्यांच्या पंखांसारखे दिसतात. यामुळेच त्यांना मराठीत 'पाखरू मासा' असेही म्हणतात.
हे मासे पाण्यातून बाहेर पडण्यापूर्वी ताशी ६० किमी पर्यंतचा वेग प्राप्त करू शकतात.
पाण्याबाहेर झेप घेण्यासाठी ते आपली शेपटी अतिशय वेगाने (सेकंदाला ७० वेळा) हलवून स्वतःला वर ढकलतात.
एकदा झेप घेतल्यावर हे मासे हवेत ५० ते २०० मीटर पर्यंतचे अंतर सहजरित्या कापू शकतात. काही विशेष परिस्थितीत हे अंतर ४०० मीटरपर्यंतही असू शकते.
हे मासे समुद्राच्या पृष्ठभागापासून साधारण १.२ मीटर (४ फूट) ते ६ मीटर पर्यंत उंच उडू शकतात.
हे मासे केवळ मजेसाठी उडत नाहीत. ट्युना, शार्क किंवा डॉल्फिन यांसारख्या मोठ्या शिकारी माशांपासून स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी ते हवेत उडी मारतात.
हे मासे प्रामुख्याने उष्ण कटिबंधातील (Tropical) समुद्रांमध्ये आढळतात. महाराष्ट्रात कोकण आणि पालघरच्या किनारपट्टीवर मच्छिमारांना हे मासे अनेकदा दिसतात.
