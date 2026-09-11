हवेत उडणारा साप पक्षांना चावतो का?

संतोष कानडे

उडणारा साप

'क्रायसोपेलिया' वंशातील सापाला सामान्य भाषेत 'उडणारा साप' म्हटले जाते, जो प्रामुख्याने आग्नेय आशिया आणि भारताच्या काही भागांतील जंगलांत आढळतो.

पंख

हा साप प्रत्यक्षात पक्ष्यांप्रमाणे पंख फडफडून उडत नसून एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर अत्यंत कौशल्याने ग्लायडिंग करतो.

साप

हवेत झेप घेण्यापूर्वी हा साप आपल्या शरीराचा आकार इंग्रजी 'J' अक्षरासारखा करतो आणि फांदीवरून हवेत स्वतःला पुढे ढकलतो.

पॅराशूट

हवेत असताना तो आपल्या बरगड्या पसरवून संपूर्ण शरीराला खालून सपाट आणि अंतर्वक्र बनवतो, ज्यामुळे त्याचे शरीर एखाद्या पॅराशूटसारखे कार्य करते.

हवेचा दाब

हवेमध्ये समतोल राखण्यासाठी आणि हवेचा दाब वापरून दिशा बदलण्यासाठी तो हवेतच नागमोडी वेगाने वळवळत हालचाल करतो.

सुरक्षित लँडिंग

हा साप केवळ एका झेपेमध्ये १०० मीटरपर्यंतचे अंतर सहज पार करू शकतो आणि जमिनीवर किंवा इतर झाडावर सुरक्षित लँडिंग करतो.

हल्ला

हा साप हवेत उडत असताना कोणत्याही पक्ष्यावर हल्ला करत नाही किंवा हवेत पक्षांना चावत नाही.

पक्षी

झाडावर असताना मात्र लहान पक्षी, त्यांची अंडी, सरडे, झाडावरील बेडूक आणि वटवाघूळ यांसारख्या जीवांची तो शिकार करतो.

सौम्य विषारी

हा साप सौम्य विषारी असतो, ज्याचे विष लहान शिकार निष्प्रभ करण्यासाठी पुरेसे असते, पण ते मानवासाठी प्राणघातक नसते.

वरदान

शिकाऱ्यांपासून स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी आणि झाडांवरून खाली न उतरता वेगाने प्रवास करण्यासाठी निसर्गाने त्याला हे हवेत झेपावण्याचे अनोखे वरदान दिले आहे.

म्युच्युअल फंड किती प्रकारचे असतात, कोणता निवडावा?

mutual fund selection

|

esakal

<strong>येथे क्लिक करा</strong>