म्युच्युअल फंड किती प्रकारचे असतात, कोणता निवडावा?

संतोष कानडे
म्युच्युअल फंडांचे अनेक प्रकार असून ते वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी तयार केले जातात.
Equity Fund प्रामुख्याने शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतो आणि दीर्घकालीन वाढीसाठी वापरला जातो.
Debt Fund प्रामुख्याने रोखे आणि निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करतो.
Hybrid Fund मध्ये Equity आणि Debt अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीचे मिश्रण असते.
Index Fund एखाद्या निर्देशांकाचा, जसे Nifty 50 चा मागोवा घेतो.
ETF हाही निर्देशांक किंवा एखाद्या मालमत्तेचा मागोवा घेणारा बाजारात खरेदी-विक्री करता येणारा पर्याय आहे.
Gold Fund सोन्याशी संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय देतो.
Sectoral किंवा Thematic Fund एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात किंवा थीममध्ये गुंतवणूक करतो.
फंड निवडताना तुमचे आर्थिक उद्दिष्ट, गुंतवणुकीचा कालावधी आणि जोखीम घेण्याची क्षमता पाहणे महत्त्वाचे आहे.
दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य Equity किंवा Index Fund, तर तुलनेने कमी जोखमीसाठी Debt किंवा योग्य Hybrid Fund विचारात घेता येतो.