Obesity Prevention Tips: लठ्ठपणापासून बचावासाठी आजच अवलंबा हे तज्ज्ञांचे टिप्स

Monika Shinde

लठ्ठपणा

लठ्ठपणापासून बचावासाठी आजच अवलंबा हे तज्ज्ञांचे टिप्स. निरोगी शरीर, वाढलेली ऊर्जा आणि आत्मविश्वासासाठी छोट्या सवयींनी मोठा बदल घडवा.

how to prevent obesity

दररोज किमान 30 मिनिटे चालणे

दररोज किमान 30 मिनिटे चालणे, सायकलिंग किंवा योगा करा. नियमित व्यायामामुळे कॅलरी बर्न होतात आणि वजन नियंत्रणात राहते.

how to prevent obesity

ताज्या भाज्या

आहारात ताज्या भाज्या, फळे, कडधान्ये आणि प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समावेश करा. जंक फूड आणि साखरयुक्त पेये टाळा.

how to prevent obesity

जेवण व्यवस्थित करा

जेवताना घाई करू नका. सावकाश आणि चावून खाल्ल्याने पचन सुधारते व जास्त खाणे टाळता येते.

how to prevent obesity

दररोज पुरेसे पाणी प्या

पाणी शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर टाकण्यास मदत करते आणि भूक नियंत्रणात ठेवते.

how to prevent obesity

पुरेशी झोप घ्या

7–8 तासांची झोप हार्मोन्स संतुलित ठेवते आणि वजन वाढ रोखण्यास मदत करते.

how to prevent obesity

तणाव कमी ठेवा

ध्यान, प्राणायाम किंवा आवडीच्या छंदांमुळे तणाव नियंत्रणात राहतो आणि भावनिक खाणे कमी होते.

how to prevent obesity

नियमित सवयी

लहान पण सातत्यपूर्ण बदल करा. नियमित सवयी, संतुलित आहार आणि सक्रिय जीवनशैलीमुळे लठ्ठपणावर प्रभावी नियंत्रण मिळवा.

how to prevent obesity

