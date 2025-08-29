'या' सोप्या सवयी फोलो करा अन् निरोगी आरोग्य ठेवा!

Aarti Badade
"या सोप्या सवयी अंगीकारून तुम्हीही दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य जगू शकता!"
अकाली वृद्धत्वाचा धोका ४% ने कमी,आठवड्यात १५० मिनिटे शारीरिक हालचाल आवश्यक
फळे, भाज्या, धान्ये,प्रथिने व निरोगी चरबी,प्रक्रिया केलेले अन्न, साखर आणि लाल मांस टाळा
दररोज ७ ते ९ तास,चांगल्या झोपेने आरोग्य सुधारते,झोपेचा अभाव = आजारांचा धोका
अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता,अकाली मृत्यूचा धोका ३९% ने कमी
पॉलीफेनॉल आणि कॅटेचिनने भरपूर,कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयरोगाचा धोका कमी
शरीर हायड्रेट ठेवा,अवयव कार्य सुरळीत राहते
ताण कमी होतो
मानसिक आरोग्य सुधारते
सकारात्मकता वाढते
आनंदी लोकांमध्ये मृत्यूचा धोका ३.७% ने कमी,हसणे व आनंद हीच खरी गुरुकिल्ली
"आरोग्य, आनंद आणि सकारात्मकतेने भरलेले जीवन हेच खरे यश!"