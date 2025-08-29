'या' सोप्या सवयी फोलो करा अन् निरोगी आरोग्य ठेवा!

Aarti Badade

सोप्या सवयी

"या सोप्या सवयी अंगीकारून तुम्हीही दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य जगू शकता!"

Healthy Habits for Life | Sakal

दररोज १५ मिनिटे व्यायाम

अकाली वृद्धत्वाचा धोका ४% ने कमी,आठवड्यात १५० मिनिटे शारीरिक हालचाल आवश्यक

संतुलित आहार घ्या

फळे, भाज्या, धान्ये,प्रथिने व निरोगी चरबी,प्रक्रिया केलेले अन्न, साखर आणि लाल मांस टाळा

पुरेशी झोप घ्या

दररोज ७ ते ९ तास,चांगल्या झोपेने आरोग्य सुधारते,झोपेचा अभाव = आजारांचा धोका

सुकामेव्याचे फायदे

अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता,अकाली मृत्यूचा धोका ३९% ने कमी

कॉफी आणि चहा

पॉलीफेनॉल आणि कॅटेचिनने भरपूर,कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयरोगाचा धोका कमी

पुरेसे पाणी प्या

शरीर हायड्रेट ठेवा,अवयव कार्य सुरळीत राहते

प्रियजनांसोबत वेळ घाला

ताण कमी होतो
मानसिक आरोग्य सुधारते
सकारात्मकता वाढते

आनंदी रहा

आनंदी लोकांमध्ये मृत्यूचा धोका ३.७% ने कमी,हसणे व आनंद हीच खरी गुरुकिल्ली

जीवन

"आरोग्य, आनंद आणि सकारात्मकतेने भरलेले जीवन हेच खरे यश!"

