तळलेला की भाजलेला? आरोग्यासाठी कोणता पापड सर्वात 'बेस्ट'; जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

सकाळ डिजिटल टीम
एका भाजलेल्या पापडात साधारणपणे १५-२० कॅलरीज असतात, तर तोच पापड तळल्यानंतर त्यातील कॅलरीजचे प्रमाण वाढून ४५-५० पर्यंत पोहोचते.
पापड तळताना तो मोठ्या प्रमाणात तेल शोषून घेतो. वारंवार तळलेले तेल वापरल्यास त्यातून ट्रान्स-फॅट्स शरीरात जातात, जे हृदयासाठी अत्यंत घातक असतात.
तळलेल्या पापडामुळे रक्तातील बॅड कोलेस्ट्रॉल (LDL) वाढण्याची शक्यता असते, तर भाजलेल्या पापडात फॅट्सचे प्रमाण नगण्य असल्याने तो हृदयासाठी तुलनेने सुरक्षित मानला जातो.
तज्ज्ञांच्या मते, उच्च तापमानावर पापड भाजताना किंवा तळताना त्यात ॲक्रिलामाइड नावाचे घातक रसायन तयार होऊ शकते. मात्र, थेट आचेवर भाजण्यापेक्षा ओव्हनमध्ये किंवा तव्यावर भाजणे अधिक सुरक्षित ठरते.
तळलेला पापड पचायला जड असतो. तेलकटपणामुळे अनेकांना पित्त (Acidity), छातीत जळजळ किंवा अपचनाचा त्रास होऊ शकतो. याउलट भाजलेला पापड हलका आणि पचायला सोपा असतो.
पापड कोणताही असो, तो टिकवून ठेवण्यासाठी त्यात मीठ आणि पापडखार (Sodium Benzoate) मोठ्या प्रमाणात असतो. अतिसेवनामुळे उच्च रक्तदाबाचा (High BP) त्रास होऊ शकतो.
पापड जेव्हा तेलात तळला जातो, तेव्हा त्यातील डाळींचे काही नैसर्गिक पोषक घटक आणि प्रथिने अति उष्णतेमुळे नष्ट होतात.
जे लोक वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्यासाठी तळलेला पापड अडथळा ठरू शकतो. भाजलेला पापड हा एक 'लो-कॅलरी' पर्याय म्हणून मर्यादित स्वरूपात घेता येतो.
चवीसाठी कधीतरी तळलेला पापड ठीक आहे, पण दररोजच्या आहारात भाजलेला पापड हाच आरोग्यासाठी 'बेस्ट' आहे. मात्र, त्यातील मिठाचे प्रमाण पाहता दिवसाला १ ते २ पेक्षा जास्त पापड खाऊ नयेत.
