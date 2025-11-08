मासिक पाळी नियमित करायचीय? मग आहारात करा या पदर्थांचा समावेश

सकाळ डिजिटल टीम
अनेक महिलांना मासिक पाळी ही वेळेत येत नाही यात नियमितता ठेवण्यासाठी कोणत्या पदार्थांचा समावेश करावा जाणून घ्या.
Menstrual health
sakal
यात फायटोएस्ट्रोजेन्स (Phytoestrogens) असतात, जे शरीरातील इस्ट्रोजेन संप्रेरकांसारखे कार्य करून पाळी नियमित ठेवण्यास मदत करतात.
Menstrual health
sakal
मेथीमध्ये इमॉलियंट (Emollient) आणि नैसर्गिक इस्ट्रोजेन गुणधर्म असतात, जे मासिक पाळीला उत्तेजित (Stimulate) करण्यास मदत करतात.
Menstrual health
sakal
तीळामध्ये लिग्नॅन्स (Lignans) आणि फायटोएस्ट्रोजेन्स असतात, जे संप्रेरक पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करतात. पाळी येण्यापूर्वी आठवडाभर तीळ खाणे फायदेशीर ठरू शकते.
Menstrual health
sakal
हिरव्या (कच्च्या) पपईमध्ये पपेन (Papain) नावाचे एन्झाइम असते, जे गर्भाशयाच्या स्नायूंमध्ये आकुंचन (Contraction) निर्माण करून पाळी लवकर आणण्यास मदत करते.
Menstrual health
sakal
गुळामुळे शरीरात उष्णता निर्माण होते. विशेषत: तिळासोबत किंवा आल्यासोबत गुळाचे सेवन केल्यास रक्तप्रवाह सुधारण्यास मदत होते.
Menstrual health
sakal
हळद संप्रेरक संतुलन (Hormone Balancing) राखण्यास आणि शरीरातील रक्तप्रवाह उत्तेजित करण्यास मदत करते.
Menstrual health
sakal
डाळिंबाचा रस प्यायल्याने गर्भाशयाचा रक्तप्रवाह सुधारतो आणि पाळी नियमित होण्यास मदत होते.
Menstrual health
sakal
गर्भधारणा झालेली असल्यास किंवा तुम्ही गंभीर औषधोपचार घेत असल्यास, कोणताही उपाय करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Menstrual health
sakal
Painkiller
Sakal