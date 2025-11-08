वारंवार पेन किलर घेण्याचे 5 तोटे कोणते?

पुजा बोनकिले

पेन किलर

वेदनाशामक औषधांचा जास्त किंवा वारंवार वापर केल्याने फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते.

अल्सर

वेदनाशामक औषधे विशेषतः नॉन-स्टेरॉइडल अँटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्ज (NSAIDs), पोटात अल्सर होण्याचा धोका जास्त असतो.

मूत्रपिंड

NSAIDs किंवा इतर वेदनाशामक औषधांचा दीर्घकाळ वापर केल्याने मूत्रपिंडांवरही परिणाम होऊ शकतो.

वेदनाशामक औषधे

जास्त प्रमाणात आणि वारंवार वेदनाशामक औषधे घेतल्याने यकृतावरही परिणाम होऊ शकतो. जर औषधे दीर्घकाळ आणि वारंवार घेतली गेली तर अधिक समस्या वाढतात.

हृदयरोग

खूप कमी लोकांना माहिती आहे की दीर्घकाळापर्यंत वेदनाशामक औषधांचा वापर हृदयावरही परिणाम करतो.

औषधे

काही वेदनाशामक औषधे वेदना कमी करण्यासाठी विशिष्ट क्षार आणि मनाला आराम देणारी रसायने वापरतात. 

