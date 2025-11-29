हिवाळ्यात खायला काहीतरी वेगळं? ट्राय करा मक्याचे हे 5 धमाल पदार्थ

हिवाळ्यात

हिवाळ्यात शरीर गरम ठेवणं महत्वाचं असतं. मक्यापासून बनलेले स्नॅक्स हेल्दी आणि टेस्टी दोन्ही आहेत. चला पाहूया, हिवाळ्यासाठी ५ भन्नाट मक्याचे पदार्थ जे तुम्ही नक्की ट्राय करू शकतात.

गरमागरम कॉर्न चाट

उकडलेला मका, बटर, कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि चाट मसाला एकत्र मिसळा. गरमागरम आणि मसालेदार चाट हिवाळ्यात खाण्यासाठी परफेक्ट आहे.

कॉर्न चीज बॉल्स

कॉर्न आणि बटाटे मिसळा आणि त्यावर चीज बॉल्स भरा. ब्रेडक्रंबमध्ये रोल करा. बाहेरून कुरकुरीत, चीज मऊसरचा भाग एकदम स्वादिष्ट.

पॅन-फ्राईड कॉर्न टिक्की

उकडलेले बटाटे, कॉर्न, मसाले आणि हिरव्या मिरच्या एकत्र करून टिक्की तयार करा. पॅनमध्ये तेल कमी करा, थोडा चाट मसाला शिंपडा घाला.

कॉर्न सॅलड

फ्रोजन किंवा उकडलेले कॉर्न, काकडी, गाजर, सिमला मिरची, टोमॅटो आणि अंकुरलेले कडधान्ये एकत्र करा. लिंबाचा रस, काळी मिरी आणि काळी मिरी घालून निरोगी सॅलड तयार आहे.

कुरकुरीत मसाला कॉर्न

मक्याचे दाणे उकडा. भात किंवा मिलेटच्या पिठात मसाले टाकून टॉस करा. क्रिस्पी आणि मसालेदार स्नॅक हिवाळ्यात खूप छान लागतो.

मक्याचे फायदे

मका गरम तासीरचा असल्यामुळे शरीराला ऊब देतो. तसेच, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असल्याने, हे निरोगी नाश्त्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

