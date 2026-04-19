किडनी निकामी करतात 'हे' पदार्थ!

Aarti Badade

किडनी आरोग्याचे महत्त्व

किडनी शरीरातील सर्वात महत्त्वाचा अवयव आहे, रक्त शुद्ध करते आणि विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्याचे काम करतो. चुकीचा आहार किडनी निकामी करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात.

पॅकेज्ड आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ

बाहेरून विकत आणलेले चिप्स, बिस्किटे किंवा मसालेदार पॅकिंग फूड खाणे टाळा. या पदार्थांमध्ये मीठ आणि साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असते, जे किडनीवर थेट ताण निर्माण करते.

प्रक्रिया केलेले मांस

सॉसेज, हॉट डॉग आणि फ्राइड चिकन यांसारखे प्रक्रिया केलेले मांस किडनीसाठी अत्यंत घातक मानले जाते. यातील प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज किडनीच्या कार्याला अडथळा आणतात.

दुग्धजन्य पदार्थांवर नियंत्रण

ज्यांना आधीच किडनीचा काही त्रास आहे, अशा व्यक्तींनी दूध, दही आणि चीज यांसारख्या पदार्थांचे अतिसेवन टाळावे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच यांचे प्रमाण निश्चित करावे.

संत्री आणि पोटॅशियमची पातळी

संत्री आरोग्यासाठी चांगली असली, तरी किडनी रुग्णांसाठी ती त्रासदायक ठरू शकतात. शरीरातील पोटॅशियमची पातळी वाढून किडनीला इजा होऊ शकते.

कृत्रिम साखरेचे पदार्थ

पेयांमध्ये किंवा पदार्थांमध्ये कृत्रिम साखर अधिक असते, ते पदार्थ किडनी फेल होण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. सोडा आणि कोल्ड्रिंक्सपासून लांब राहणेच हिताचे आहे.

तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा

किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी भरपूर पाणी प्या आणि वरील पदार्थांचे सेवन मर्यादित ठेवा. कोणतीही लक्षणे जाणवत असतील, तर घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

तरुणांनो सावध! 1 महिना आधीच दिसतात हार्ट अटॅकची 'ही' लक्षणे!

Heart attack symptoms

|

Sakal

येथे क्लिक करा