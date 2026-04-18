तरुणांनो सावध! 1 महिना आधीच दिसतात हार्ट अटॅकची 'ही' लक्षणे!

Aarti Badade
प्रौढच नाही, तर तरुणांमध्येही हार्ट अटॅकचे प्रमाण वाढले आहे. खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि ताणामुळे हृदयविकार बळावतात.
Heart attack symptoms
Sakal
हार्ट अटॅक अचानक येतो असा अनेकांचा समज असतो, पण त्याचे संकेत शरीरात साधारण एक महिना आधीच दिसू लागतात. ही लक्षणे वेळीच ओळखली तर मोठा धोका टाळता येतो.
विनाकारण प्रचंड थकवा जाणवणे किंवा थोड्या श्रमानंतरही श्वास घ्यायला त्रास होणे हे हृदयविकाराचे सुरुवातीचे लक्षण असू शकते. याकडे 'सामान्य थकवा' म्हणून दुर्लक्ष करू नका.
जेव्हा हृदयाकडून रक्ताचे अभिसरण व्यवस्थित होत नाही, तेव्हा शरीरातील पेशींना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. यामुळे शरीर सुस्त पडू लागते आणि सतत अस्वस्थ वाटते.
रक्तप्रवाह मंदावल्यामुळे मेंदूला रक्तपुरवठा कमी होतो. यामुळे अचानक चक्कर येणे, डोळ्यांसमोर अंधारी येणे किंवा बसल्या जागी धाप लागणे अशी लक्षणे दिसू लागतात.
हृदयाचे ठोके अचानक वाढणे किंवा छातीत जडपणा जाणवणे हे हार्ट अटॅकचे मोठे लक्षण आहे. यासोबतच हाताला किंवा जबड्याला मुंग्या येणे हे देखील गंभीर संकेत आहेत.
जर तुम्हाला वरीलपैकी कोणतेही लक्षण वारंवार जाणवत असेल, तर घरगुती उपाय करण्यापेक्षा ताबडतोब तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. वेळेत केलेली तपासणी तुमचे प्राण वाचवू शकते.
Heart blockage risk normal BP Crucial Tests
