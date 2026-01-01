Foods to Avoid at Night : रात्री चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ, अन्यथा आरोग्य येईल धोक्यात?

Mayur Ratnaparkhe
रात्री गोड पदार्थ खाल्ल्याने रक्तातील साखर वाढते आणि झोप लागत नाही.
चिप्स, स्नॅक्स, पिझ्झा -
जंक फूड पचायला जड असतं आणि पोटात गॅस, अपचन निर्माण करतं.
अति मसालेदार किंवा तळलेले पदार्थ -
हे पदार्थ आम्लपित्त वाढवतात आणि झोपेत व्यत्यय आणतात
थंड पेये किंवा गोड रस -
कोल्ड ड्रिंक्स आणि गोड रसांमुळे मेटाबॉलिझम मंदावतो.
रात्री चुकीचं खाणं केल्याने झोप न लागण्यासारख्या समस्या उद्भवतात.
रात्री योग्य आहार न घेतल्यास दिवसभर तुम्हाला थकवाही जाणवू शकतो.
रात्रीच्या वेळी अरबचरब खाल्ल्याने तुमचं वजनही वाढतं
