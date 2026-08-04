पावसाळ्यात आयुर्वेदानुसार कोणते अन्नपदार्थ टाळावेत?

Anushka Tapshalkar
आयुर्वेदानुसार पावसाळ्यात पचनशक्ती (अग्नी) मंदावते. त्यामुळे हलका, ताजा आणि सहज पचणारा आहार घेणे अधिक फायदेशीर ठरते.
Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda
sakal
पालक, मेथी, मोहरीच्या पालेभाज्यांमध्ये पावसाळ्यात जंतू आणि सूक्ष्मजीव वाढण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे त्यांचे सेवन मर्यादित ठेवा.
दही रात्री खाल्ल्याने कफ वाढू शकतो आणि पचनावर ताण येऊ शकतो. त्याऐवजी दिवसा भाजलेल्या जिऱ्याची पूड व काळे मीठ घातलेले ताक प्या.
Curd at Night
कच्च्या भाज्या पचायला जड असतात. तसेच स्ट्रीट फूड आणि कापलेली फळे जंतुसंसर्गाचा धोका वाढवू शकतात.
Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda
sakal
भजी, वडा, समोसा यांसारखे तळलेले पदार्थ पचन मंदावू शकतात आणि गॅस, अॅसिडिटीचा त्रास वाढवू शकतात.
Fried Food
sakal
बर्फाचे पेय पचनशक्ती कमी करू शकते. पावसाळ्यात जास्त प्रमाणात मासे किंवा इतर सीफूड खाणेही टाळण्याचा सल्ला आयुर्वेद देतो.
Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda
sakal
राजमा, छोले, उडीद यामुळे पोट फुगण्याची शक्यता असते. तसेच इडली, डोसा, लोणचे यांसारखे आंबवलेले पदार्थही मर्यादित खावेत.
Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda
sakal
गरम, ताजे आणि हलके जेवण, मूगडाळ खिचडी, तूप मर्यादित प्रमाणात, आले, जिरे, ओवा, हळद, मिरी आणि कोमट पाणी किंवा हर्बल चहा यांचा आहारात समावेश करा.
Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda (1)
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"गरम, ताजे, हलके आणि सहज पचणारे अन्न खा. शक्यतो शिळे अन्न टाळा." यामुळे पचन चांगले राहण्यास आणि पावसाळ्यातील त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda
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Cardamom
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