पावसाळ्यात आयुर्वेदानुसार कोणते अन्नपदार्थ टाळावेत?

Anushka Tapshalkar

पावसाळ्यात आहार का बदलावा?

आयुर्वेदानुसार पावसाळ्यात पचनशक्ती (अग्नी) मंदावते. त्यामुळे हलका, ताजा आणि सहज पचणारा आहार घेणे अधिक फायदेशीर ठरते.

Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda

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पालेभाज्या कमी

पालक, मेथी, मोहरीच्या पालेभाज्यांमध्ये पावसाळ्यात जंतू आणि सूक्ष्मजीव वाढण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे त्यांचे सेवन मर्यादित ठेवा.

Green Leafy Vegetables | sakal

रात्री दही नको

दही रात्री खाल्ल्याने कफ वाढू शकतो आणि पचनावर ताण येऊ शकतो. त्याऐवजी दिवसा भाजलेल्या जिऱ्याची पूड व काळे मीठ घातलेले ताक प्या.

Curd at Night

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कच्चे सॅलड आणि रस्त्यावरील पदार्थ

कच्च्या भाज्या पचायला जड असतात. तसेच स्ट्रीट फूड आणि कापलेली फळे जंतुसंसर्गाचा धोका वाढवू शकतात.

Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda

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तळलेले पदार्थ मर्यादित

भजी, वडा, समोसा यांसारखे तळलेले पदार्थ पचन मंदावू शकतात आणि गॅस, अॅसिडिटीचा त्रास वाढवू शकतात.

Fried Food

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थंड पेय आणि जास्त सीफूड

बर्फाचे पेय पचनशक्ती कमी करू शकते. पावसाळ्यात जास्त प्रमाणात मासे किंवा इतर सीफूड खाणेही टाळण्याचा सल्ला आयुर्वेद देतो.

Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda

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जड कडधान्य आणि जास्त आंबवलेले पदार्थ

राजमा, छोले, उडीद यामुळे पोट फुगण्याची शक्यता असते. तसेच इडली, डोसा, लोणचे यांसारखे आंबवलेले पदार्थही मर्यादित खावेत.

Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda

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काय खावे?

गरम, ताजे आणि हलके जेवण, मूगडाळ खिचडी, तूप मर्यादित प्रमाणात, आले, जिरे, ओवा, हळद, मिरी आणि कोमट पाणी किंवा हर्बल चहा यांचा आहारात समावेश करा.

Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda (1)

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आयुर्वेदाचा सुवर्णमंत्र

"गरम, ताजे, हलके आणि सहज पचणारे अन्न खा. शक्यतो शिळे अन्न टाळा." यामुळे पचन चांगले राहण्यास आणि पावसाळ्यातील त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Foods to avoid in Monsoon According to Ayurveda

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Cardamom

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