रोज रात्री झोपण्याआधी १ वेलची चघळण्याचे ‘हे’ फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?

Anushka Tapshalkar

पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

रात्री जेवणानंतर वेलची चघळल्याने पचनास मदत होऊ शकते. गॅस, पोटफुगी आणि जडपणा कमी होण्यासही फायदा होऊ शकतो.

Digestion

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अॅसिडिटीपासून आराम

वेलचीतील नैसर्गिक घटक पचनसंस्थेला आधार देऊ शकतात. त्यामुळे रात्री जाणवणारी आम्लपित्ताची किंवा पोटातील अस्वस्थतेची समस्या काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Acidity

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श्वासाची दुर्गंधी कमी करण्यास मदत

वेलचीमध्ये नैसर्गिक अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. ती चघळल्याने तोंडातील दुर्गंधी निर्माण करणाऱ्या बॅक्टेरियावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Eliminates bad breath | sakal

तोंडातील कोरडेपणा कमी होऊ शकतो

वेलची चघळल्याने लाळेचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे रात्री किंवा सकाळी जाणवणारा तोंडाचा कोरडेपणा कमी होऊ शकतो.

Dryness in Mouth

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मन शांत करण्यास मदत

वेलचीतील सुगंधी नैसर्गिक तेलांचा आरामदायी प्रभाव जाणवू शकतो. रात्री वेलची चघळल्याने दिवसभराचा ताण आणि मानसिक अस्वस्थता कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

calm the mind |

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झोपेसाठी रिलॅक्स होण्यास मदत

वेलचीचा सुगंध आणि शांत करणारा अनुभव शरीराला झोपेपूर्वी रिलॅक्स होण्यास मदत करू शकतो. त्यामुळे झोपेपूर्वी मन शांत करण्यासाठी हा छोटासा उपाय उपयोगी ठरू शकतो.

Sleep

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छोटी सवय, अनेक फायदे

झोपण्यापूर्वी १ वेलची चघळणे ही सोपी सवय आहे. मात्र, वेलची ही उपचारांचा पर्याय नाही. कोणतीही आरोग्य समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

Small Habits, Big Results

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Banana with Milk

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