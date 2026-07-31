रोज रात्री झोपण्याआधी १ वेलची चघळण्याचे ‘हे’ फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?

Anushka Tapshalkar
रात्री जेवणानंतर वेलची चघळल्याने पचनास मदत होऊ शकते. गॅस, पोटफुगी आणि जडपणा कमी होण्यासही फायदा होऊ शकतो.
Digestion
sakal
वेलचीतील नैसर्गिक घटक पचनसंस्थेला आधार देऊ शकतात. त्यामुळे रात्री जाणवणारी आम्लपित्ताची किंवा पोटातील अस्वस्थतेची समस्या काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Acidity
Sakal
वेलचीमध्ये नैसर्गिक अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. ती चघळल्याने तोंडातील दुर्गंधी निर्माण करणाऱ्या बॅक्टेरियावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
वेलची चघळल्याने लाळेचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे रात्री किंवा सकाळी जाणवणारा तोंडाचा कोरडेपणा कमी होऊ शकतो.
Dryness in Mouth
sakal
वेलचीतील सुगंधी नैसर्गिक तेलांचा आरामदायी प्रभाव जाणवू शकतो. रात्री वेलची चघळल्याने दिवसभराचा ताण आणि मानसिक अस्वस्थता कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
sakal
वेलचीचा सुगंध आणि शांत करणारा अनुभव शरीराला झोपेपूर्वी रिलॅक्स होण्यास मदत करू शकतो. त्यामुळे झोपेपूर्वी मन शांत करण्यासाठी हा छोटासा उपाय उपयोगी ठरू शकतो.
Sleep
sakal
झोपण्यापूर्वी १ वेलची चघळणे ही सोपी सवय आहे. मात्र, वेलची ही उपचारांचा पर्याय नाही. कोणतीही आरोग्य समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
Small Habits, Big Results
sakal
Banana with Milk
ESAKAL