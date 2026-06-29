किडनी निकामी होण्यापूर्वीच आहारातून बाहेर करा 'हे' पदार्थ!

Aarti Badade
किडनीचा त्रास असलेल्या रुग्णांनी मीठ (सोडियम), पोटॅशियम, फॉस्फरस आणि जास्त प्रथिनांचे पदार्थ आहारातून तातडीने कमी करणे आवश्यक असते.
Foods to avoid for kidney disease
Sakal
चिप्स, पापड, लोणचे, सॉस आणि पॅकबंद पदार्थांमध्ये मीठ जास्त असते, ज्यामुळे थेट रक्तदाब (Blood Pressure) वाढून किडनीचे वेगाने नुकसान होते.
Foods to avoid for kidney disease
Sakal
केळी, संत्री, बटाटे, टोमॅटो आणि पालकमधील अति पोटॅशियम कमकुवत किडनीमुळे शरीरात साठून राहते व हृदयाच्या ठोक्यांमध्ये अडथळा आणू शकते.
Foods to avoid for kidney disease
Sakal
दूध, चीज, पनीर आणि दही यांसारख्या दैनंदिन पदार्थांमध्ये फॉस्फरस व प्रोटीन जास्त असल्याने खराब झालेल्या किडनीवर थेट भार पडतो.
Foods to avoid for kidney disease
Sakal
मटण, बीफ आणि प्रोसेस्ड मीटमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण खूप जास्त असते, ज्याचे चयापचय करताना किडनीला मर्यादेपेक्षा जास्त मेहनत घ्यावी लागते.
Foods to avoid for kidney disease
Sakal
विशेषतः गडद रंगाच्या कोला आणि सोडा शीतपेयांमध्ये (Cold Drinks) 'फॉस्फोरिक ॲसिड' असते, जे किडनीचे आरोग्य पूर्णपणे बिघडवण्यासाठी कारणीभूत ठरते.
Foods to avoid for kidney disease
Sakal
प्रत्येक रुग्णाच्या आजाराचा टप्पा वेगळा असू शकतो, त्यामुळे आहारात कोणताही मोठा बदल करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा किंवा आहारतज्ज्ञांचा (Dietician) सल्ला नक्की घ्यावा.
Foods to avoid for kidney disease
Sakal
Is milk good for diabetic patients at night
Sakal