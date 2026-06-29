किडनी निकामी होण्यापूर्वीच आहारातून बाहेर करा 'हे' पदार्थ!

Aarti Badade

सोडियम, पोटॅशियम आणि फॉस्फरस

किडनीचा त्रास असलेल्या रुग्णांनी मीठ (सोडियम), पोटॅशियम, फॉस्फरस आणि जास्त प्रथिनांचे पदार्थ आहारातून तातडीने कमी करणे आवश्यक असते.

Foods to avoid for kidney disease

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Sakal

जास्त मीठ आणि प्रोसेस्ड फूड

चिप्स, पापड, लोणचे, सॉस आणि पॅकबंद पदार्थांमध्ये मीठ जास्त असते, ज्यामुळे थेट रक्तदाब (Blood Pressure) वाढून किडनीचे वेगाने नुकसान होते.

Foods to avoid for kidney disease

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Sakal

उच्च पोटॅशियमयुक्त फळे आणि भाज्या

केळी, संत्री, बटाटे, टोमॅटो आणि पालकमधील अति पोटॅशियम कमकुवत किडनीमुळे शरीरात साठून राहते व हृदयाच्या ठोक्यांमध्ये अडथळा आणू शकते.

Foods to avoid for kidney disease

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Sakal

दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ

दूध, चीज, पनीर आणि दही यांसारख्या दैनंदिन पदार्थांमध्ये फॉस्फरस व प्रोटीन जास्त असल्याने खराब झालेल्या किडनीवर थेट भार पडतो.

Foods to avoid for kidney disease

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Sakal

मांसाहार आणि रेड मीट पचवताना

मटण, बीफ आणि प्रोसेस्ड मीटमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण खूप जास्त असते, ज्याचे चयापचय करताना किडनीला मर्यादेपेक्षा जास्त मेहनत घ्यावी लागते.

Foods to avoid for kidney disease

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Sakal

डार्क कोला आणि सोडा

विशेषतः गडद रंगाच्या कोला आणि सोडा शीतपेयांमध्ये (Cold Drinks) 'फॉस्फोरिक ॲसिड' असते, जे किडनीचे आरोग्य पूर्णपणे बिघडवण्यासाठी कारणीभूत ठरते.

Foods to avoid for kidney disease

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Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अनिवार्य

प्रत्येक रुग्णाच्या आजाराचा टप्पा वेगळा असू शकतो, त्यामुळे आहारात कोणताही मोठा बदल करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा किंवा आहारतज्ज्ञांचा (Dietician) सल्ला नक्की घ्यावा.

Foods to avoid for kidney disease

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Sakal

मधुमेहाच्या रुग्णांनी रात्री दूध प्यावे का?

Is milk good for diabetic patients at night

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Sakal

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