PCOS/PCOD मुळे वजन कमी होत नाहीये? मग 'हे' पदार्थ खाणं आजच बंद करा

Anushka Tapshalkar

PCOS/PCOD

आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे PCOS हा आजार महिलांमध्ये झपाट्याने वाढत असून, हार्मोनल बिघाड, अनियमित पाळी, वाढतं वजन आणि त्वचेचे विविध त्रास यासारखी लक्षणं मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतात.

PCOS/PCOD | sakal

हार्मोन्स

PCOS/PCOD फक्त कॅलरीजवरच नाही तर हार्मोन्सवर देखील अवलंबून असते. त्यामुळे हे आपले हार्मोन्स अन्नाला कसे प्रतिसाद देतात यावर अवलंबून असते.

Hormones | sakal

वजन

तुम्हालाही PCOS/PCOD मुळे वजन कमी करणे कठीण जात आहे? पुढील पदार्थ आहारातून काढून टाकले तर वजन नियंत्रणात ठेवणे सोपे होईल.

Difficulty Losing Weight | sakal

अन्नपदार्थ

पुढे असे अन्नपदार्थ दिले आहेत जे PCOS/PCOD नियंत्रणासाठी आहारातून पूर्णपणे काढून टाकले पाहिजेत किंवा त्यांचे मर्यादित सेवन केले पाहिजे.

Foods To Avoid | sakal

रिफाइन्ड कार्ब्स

ब्रेड, पास्ता, भात, केक किंवा पेस्ट्री सारखे रिफाइन्ड कार्ब्स इन्सुलिन वाढवतात. तसेच PCOS/PCOD असलेल्या महिलांपैकी सुमारे ७०% महिलांना इन्सुलिन रेझिस्टन्स असते, त्यामुळे हे पदार्थ आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात.

Refined Carbs | sakal

पॅकेज्ड स्नॅक्स

वेफर्स, बिस्किट्स आणि रेडी टू ईट फूड्स यांसारखे प्रोसेस्ड पदार्थ तुमचं मेटाबोलिझम बिघडवतात आणि गट हेल्थलाही नुकसान पोहोचवतात. परिणामी वजन कमी होत नाही.

Packaged & Ultra-Processed Snacks | sakal

दुग्धजन्य पदार्थ

PCOS/PCOD असलेल्या काही महिला दूध किंवा दुधापासून तयार केलेल्या पदार्थांनी त्रास होऊ शकतो. परिणामी जळजळ होणे आणि टेस्टोस्टेरोन पातळी वाढू शकतात. त्यामुळे दूध, चीज, आइस्क्रीम खाणे टाळावे.

Dairy Products | sakal

साखरेयुक्त पेय

कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, फ्लेवर्ड कॉफी किनगाव पॅकेज्ड ज्यूससारख्या पेयांमध्ये द्रव रूपात असलेली साखर शरीरातील ग्लुकोज लगेच वाढवते. त्यामुळे वजन कमी करणे कठीण होते.

Sugary Beverages | sakal

प्रक्रिया केलेलं मांस

सॉसेज, बेकन, सलामी यांसारखे प्रक्रिया केलेले मांस टाळा, कारण त्यामध्ये असणारे सोडियम, नायट्रेट्स आणि वाईट फॅट्स इन्सुलिन रेसिस्टन्स वाढवतात.

Processed Meats | sakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Doctor's Advice | sakal

