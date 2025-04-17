महिलांनी न चुकता करायची योगासने!

Anushka Tapshalkar

जीवनशैली

आजच्या धकाधकीच्या जीवनात, महिला त्यांच्या शरीराकडे लक्ष द्यायला विसरतात. परंतु काही मिनिटांचा योग आरोग्यात मोठा फरक घडवू शकतो!

महिलांसाठी योगा

पुढे काही योगासने दिली आहेत, जी नियमित केल्याने महिलांना कोणताही आरोग्यविषयक त्रास होणार नाही आणि तुमचे मेंदू, मन दोन्ही शांत राहील.

मालासन ते वायू निष्कासन

हे आसन पचन सुधारते, पोटाचे स्नायू मजबूत करते आणि मासिक पाळीच्या त्रासावर उपयोगी ठरते. पोटावर सौम्य दाब येऊन चयापचय वाढतो आणि वजन कमी होण्यास मदत होते.

मार्जारी-गौमुख आसन

हे आसन गर्भधारणा आणि प्रसूतीनंतर उपयुक्त आहे. गर्भधारणेत पाठीचा लवचिकपणा वाढवते आणि कंबरदुखी कमी करते. प्रसूतीनंतर पोटाचे स्नायू आणि पेल्विक फ्लोअर मजबूत करते.

चक्की चलनासन

हे आसन महिलांचा गाभा मजबूत करते, पचन सुधारते आणि महिलांच्या पुनरुत्पादक आरोग्यास फायदेशीर ठरते. गर्भधारणा करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी उपयोगी, कारण ते गर्भाशयाभोवती रक्तप्रवाह वाढवते.

सेतू बंधासन

हे आसन प्रजनन आणि मासिक पाळीच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. गर्भाशय व अंडाशयात रक्तप्रवाह वाढवते, मासिक पाळी नियमित करते आणि पोटदुखी कमी करते. PCOS आणि हार्मोनल तक्रारी कमी करण्यास मदत करते.

देवी आसन

हे आसन महिलांच्या आतील दैवी शक्तीशी जोडते. हे आसन केवळ शारीरिक शक्तीबद्दल नाही तर आत्मविश्वास आणि अंतर्ज्ञान स्वीकारण्याबद्दल देखील आहे. यामुळे मांड्या मोकळया करून खालच्या चक्रांना सक्रिय करते.

आरोग्य सल्ला

योग सुरु करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. गुडघ्याच्या त्रासासारख्या स्थितींमध्ये योग्य मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे. शरीराचे ऐका आणि आवश्यक तेवढेच करा.

