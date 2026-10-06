युरिक ॲसिडच्या त्रासातून मिळेल सुटका? जेवताना ‘हे’ पदार्थ खा!

Aarti Badade
यूरिक ॲसिड वाढल्यावर सांधे दुखणे, पायांना सूज येणे आणि चालताना त्रास होऊ शकतो, त्यामुळे आहाराकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
uric acid diet
Sakal
कोथिंबीर, पुदिना, आले, लिंबाचा रस आणि थोडे काळे मीठ एकत्र करून तयार केलेली चटणी जेवणासोबत घेता येते.
uric acid diet
Sakal
आले आणि लसूण यातील काही नैसर्गिक घटक दाह कमी करण्यास मदत करू शकतात, त्यामुळे त्यांची चटणी आहारात मर्यादित प्रमाणात घेता येते.
uric acid diet
Sakal
भाजलेले जवस, टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर यांची चटणी ओमेगा-३ आणि अँटीऑक्सिडंट्सचा आहारातील स्रोत ठरू शकते.
uric acid diet
Sakal
या चटण्या पौष्टिक आहाराचा भाग ठरू शकतात, मात्र त्या थेट यूरिक ॲसिड कमी करतात किंवा गॉउट बरा करतात असा ठोस पुरावा नाही.
uric acid diet
Sakal
पुरेसे पाणी पिणे, संतुलित आहार घेणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार प्युरीनयुक्त पदार्थ व मद्यपानाचे सेवन नियंत्रित ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
uric acid diet
Sakal
यूरिक ॲसिड जास्त असल्यास केवळ घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आवश्यक तपासण्या आणि उपचार करणे महत्त्वाचे आहे.
uric acid diet
Sakal
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Sakal