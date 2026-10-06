युरिक ॲसिडच्या त्रासातून मिळेल सुटका? जेवताना ‘हे’ पदार्थ खा!

Aarti Badade

यूरिक ॲसिड

यूरिक ॲसिड वाढल्यावर सांधे दुखणे, पायांना सूज येणे आणि चालताना त्रास होऊ शकतो, त्यामुळे आहाराकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.

uric acid diet

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कोथिंबीर-पुदिन्याची चटणी

कोथिंबीर, पुदिना, आले, लिंबाचा रस आणि थोडे काळे मीठ एकत्र करून तयार केलेली चटणी जेवणासोबत घेता येते.

uric acid diet

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Sakal

आले-लसणाची चटणी

आले आणि लसूण यातील काही नैसर्गिक घटक दाह कमी करण्यास मदत करू शकतात, त्यामुळे त्यांची चटणी आहारात मर्यादित प्रमाणात घेता येते.

uric acid diet

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Sakal

जवस-टोमॅटोची चटणी

भाजलेले जवस, टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर यांची चटणी ओमेगा-३ आणि अँटीऑक्सिडंट्सचा आहारातील स्रोत ठरू शकते.

uric acid diet

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Sakal

चटण्या खरंच यूरिक ॲसिड कमी करतात?

या चटण्या पौष्टिक आहाराचा भाग ठरू शकतात, मात्र त्या थेट यूरिक ॲसिड कमी करतात किंवा गॉउट बरा करतात असा ठोस पुरावा नाही.

uric acid diet

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Sakal

पाणी आणि आहार महत्त्वाचा

पुरेसे पाणी पिणे, संतुलित आहार घेणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार प्युरीनयुक्त पदार्थ व मद्यपानाचे सेवन नियंत्रित ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

uric acid diet

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Sakal

औषधांकडे दुर्लक्ष करू नका

यूरिक ॲसिड जास्त असल्यास केवळ घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आवश्यक तपासण्या आणि उपचार करणे महत्त्वाचे आहे.

uric acid diet

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Sakal

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