महिलांच्या हार्मोनल असंतुलनावर उपायकारक खाद्यपदार्थ

Anushka Tapshalkar
अंडी हा हार्मोन्स संतुलित करण्यासाठी सर्वोत्तम पदार्थांपैकी एक आहे कारण त्यांचा शरीरातील गेर्लिन आणि इन्सुलिन या हार्मोन्सवर फायदेशीर प्रभाव पडतो.
पोटॅशियम, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम ही सर्व पोषक तत्त्वे ब्रोकोलीमध्ये आढळतात. ही काही महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वे आहेत जी हाडे मजबूत करतात आणि स्नायूंची कार्यक्षमता वाढवतात.
मॅग्नेशियमच्या सर्वोत्तम स्त्रोतांपैकी एक भोपळ्याच्या बिया आहेत. भोपळ्याच्या बियांमध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी आणि व्हिटॅमिन बी 5 सोबत, मॅग्नेशियम हे तणावविरोधी पोषक तत्त्वं आहे जे तणाव पातळी कमी करते.
कमी कॅलरीज आणि जास्त फायबर असल्याने सफरचंद भरपूर पोषक आहेत. वजन कमी करण्यासाठी हे एक उत्तम फळ आहे.
हे पोषक तत्वांपैकी एक मानले जाते जे महिलांच्या हार्मोनल संतुलनास मदत करते. या नियंत्रित हार्मोन्स पातळी, वजन वाढणे आणि चिंता यांसारख्या समस्यांना नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतात.
राळामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असते, जे रक्तातील साखर स्थिर ठेवण्यास मदत करते.याव्यतिरिक्त, त्यात मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस असते, जे PMS लक्षणे आणि झोप सुधारण्यास मदत करते.
महिलांमधील हार्मोन्स संतुलनासाठी चिकन हे सर्व महत्त्वाच्या पदार्थांपैकी एक आहे कारण त्याचा हार्मोन्सवर फायदेशीर प्रभाव पडतो आणि व्यायामानंतर स्नायूंच्या वाढीस मदत होते.
मॅग्नेशियम, जे आपल्या झोपेच्या सवयी सुधारण्यासाठी ओळखसं जातं, ते चेरीमध्ये देखील मुबलक प्रमाणात आहे. मॅग्नेशियम आपल्या शरीराला एड्रेनालाईन आणि लोअर कोर्टिसोल नियंत्रित करण्यास देखील मदत करू शकते.
जगातील सर्वात पौष्टिक फळांपैकी एक म्हणजे एवोकॅडो. त्यात भरपूर फायबर आणि चांगले फॅट्स असतात. याव्यतिरिक्त, ते हृदयाचे आरोग्य वाढवते.