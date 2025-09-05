फ्रिजमध्ये चुकूनही ठेऊ नये 'या' सहा वस्तू...

Shubham Banubakode
अंडी फ्रिजमध्ये ठेवणे टाळावे. फ्रिजमधील थंड तापमानामुळे अंड्यांमधील नमी कमी होते, ज्यामुळे त्यांची चव बिघडू शकते.
6 Foods You Should Never Keep in the Fridge
लोणच्यामध्ये तेल, मीठ आणि मसाले असतात, फ्रिजमध्ये ठेवल्यास तेल आणि मसाले गोठू शकतात, ज्यामुळे लोणच्याची चव बिघडते.
कांदा फ्रिजमध्ये ठेवल्याने तो लवकर खराब होतो. फ्रिजमध्ये ठेवल्यानेकांद्याला बुरशी लागू शकते.
लसणालाही फ्रिजमध्ये ठेऊ नये. फ्रिजमधील नमीमुळे लसूण अंकुरित होऊ शकतो आणि त्याची पौष्टिकता कमी होते.
मध फ्रिजमध्ये ठेवल्याने त्याच्यातील पौष्टिक घटक नष्ट होतात. मध नैसर्गिकरित्या टिकणारा पदार्थ आहे.
ब्रेड फ्रिजमध्ये ठेवल्याने ती कडक होते आणि तिची चव बिघडतो. ब्रेडला ताजं ठेवण्यासाठी ती एखाद्या डब्यात ठेवावी.
