चेहऱ्यावरील सुरकुत्या आणि कोरडेपणा दूर करण्यासाठी 5 सोपे घरगुती उपाय!

Aarti Badade
सुंदर दिसण्यासाठी नेहमी महागडे कॉस्मेटिक्स वापरण्याची गरज नसते. ते केवळ वरवरचा इफेक्ट दाखवतात.
Sakal
परंतु त्वचेला मुळापासून पोषण देण्यासाठी घरगुती आणि नैसर्गिक उपायांवर भर द्यावा.
त्वचेचे सौंदर्य टिकवण्यासाठी रोज पुरेसे पाणी पिणे अत्यंत गरजेचे आहे. कमी पाणी प्यायल्याने डिहायड्रेशन होते, ज्यामुळे त्वचा कोरडी, निस्तेज पडते आणि कमी वयातच चेहऱ्यावर सुरकुत्या दिसू लागतात.
ताक हे एक उत्तम प्रोबायोटिक आहे, अन्न पचनासाठी मदत करते. शरीराची पचनक्रिया व्यवस्थित राहिल्यास त्याचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम तुमच्या त्वचेच्या ग्लोवर आणि वजनावर दिसून येतो.
त्वचेचे तारुण्य टिकवून ठेवण्यासाठी आहारात ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स असायला हवेत. यासाठी जवस , भोपळ्याच्या बिया आणि सूर्यफुलाच्या बियांचे नियमित सेवन करा.
रोज सकाळी भिजवलेले ५ बदाम आणि २ अक्रोड खाण्याची सवय ठेवा. या सुक्या मेव्यातून मिळणारे 'व्हिटॅमिन ई' आणि हेल्दी फॅट्स त्वचेला आतून मऊ, आणि निरोगी बनवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरतात.
तुमचा फिटनेस आणि चेहऱ्याचा नैसर्गिक ग्लो टिकवून ठेवण्यासाठी जेवणात प्रथिने आणि लोहाचे प्रमाण योग्य असावे. यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारते आणि त्वचा नेहमी सतेज राहते.
