महागड्या प्रॉडक्ट्सला विसरा! घरीच बनवा मेकअप रिमूव्हर

Aarti Badade

नारळ तेलाचा वापर

चेहऱ्यावर नारळ तेल लावा,कापूस वापरून मेकअप स्वच्छ पुसून घ्या,त्वचेला नैसर्गिक ग्लो मिळेल.

बदाम तेलाचा फायदा

मेकअप काढण्यासाठी उत्तम,स्किन पोअर्स स्वच्छ करते,त्वचेला पोषण आणि चमक देते

मध + कोरफड + तूप

एका वाटीत मध व कोरफड मिसळा,त्यात 2 चमचे तूप घाला,चेहऱ्यावर मसाज करा व कोमट पाण्याने धुवा

दूध + दही + गुलाबपाणी

मेकअप काढण्यासाठी नैसर्गिक उपाय,चेहऱ्याला ताजेपणा आणि ग्लो देतो

केमिकल-फ्री स्किनकेअर

महागडे प्रॉडक्ट्स नाहीत,घरगुती व सोपे उपाय,रोजच्या वापरासाठी सुरक्षित

स्किनकेअर टिप

मेकअप नीट न काढल्यास सुरकुत्या लवकर येतात,म्हणून नैसर्गिक व योग्य पद्धतीने चेहरा स्वच्छ करा

रिमूव्हर

घरीच बनवा मेकअप रिमूव्हर नैसर्गिक, सुरक्षित आणि किफायतशीर

