महाबळेश्वर-लोणावळा विसरा! पावसाळ्यात वन डे ट्रिपसाठी पुण्याजवळील या 5 ठिकाणांना नक्की भेट द्या

Vinod Dengale
पावसाळा आला की सर्वाना भटकंती किंवा फिरायला आवडतं. त्यात 1 दिवसाची ट्रिप असेल आणि सुंदर असे निसर्गमय ठिकाणं असतील तर मन प्रसन्न होत आणि खूप मज्जा देखील येते.
Travel During Rain
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पुणे किंवा आसपासच्या भागात तुम्ही राहत असाल तर one-day-trip साठी ही ठिकाणी तुम्हाला नक्की आवडतील.
one-day-trip
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साताऱ्यातील वाई-धोम धरण करून पाचगणी जवळील टेबल लँड हा एक दिवसाचा प्रवास तुम्हाला धरण, निसर्गमय रस्ते आणि पठार असे सर्व दृश्य दाखवेल.
Dhom Dam
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तुम्ही कुटुंबासोंबत देवदर्शन करणार असाल तर जेजूरीचा खंडोबा, संगमेश्वर मंदिर सासवड आणि केटकावले येथील प्रतिबालाजी मंदिर हा आध्यात्मिक देवदर्शन प्रवास करता येईल.
Prati Balaji Temple
फ्रेंडस सोबत या लोकेशनला जाण्याची मज्जाच वेगळी आहे. घाटातील सौंदर्य, अंधरबनाची ट्रेक आणि मुळशी धरणाचा नजारा मनमोहक वाटतो.
Andharban trek
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फॅमिली तसेच मित्रांसोबत जाण्यासाठी वन डे ट्रिपसाठी ही 3 ठिकाण अतिशय उत्तम आहेत. छोटा ट्रेक, मंदिर आणि तलावाचा नजारा खूप भारी वाटतो.
Tokonaa Fort
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पावसाळ्यात बनेश्वर महादेव या भाटघर धरण आणि येताना प्रतिबालाजी मंदिर असा वन डे ट्रिप प्रवास खूप सुंदर आहे
Bhatghar Dam
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Monsoon Train Routes India
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