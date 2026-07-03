मान्सूनमध्ये 'या' ५ सुंदर रेल्वेमार्गांवरुन एकदा नक्की करा प्रवास, येईल अविस्मरणीय अनुभव

Yashwant Kshirsagar

सुंदर रेल्वे प्रवास

पावसाळा केवळ थंड वारे आणि दाट हिरवळच घेऊन येत नाही, तर सुंदर रेल्वे प्रवासाची संधीही देतो.

Monsoon Train Routes India

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Sakal

मनमोहक दृश्ये

भारतात असे अनेक रेल्वे मार्ग आहेत जिथे पावसाळ्यात दिसणारे ढग, धबधबे, पर्वत आणि हिरवीगार जंगले प्रवासाचा अनुभव एखाद्या चित्रपटातील विहंगम दृश्यासारखा अविस्मरणीय बनवतात.

Monsoon Train Routes India

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Sakal

कोकण रेल्वे

महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांतून जाणारा कोकण रेल्वेचा प्रवास पावसाळ्यातील सर्वात सुंदर प्रवासांपैकी एक मानला जातो.

Monsoon Train Routes India

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Sakal

कालका-शिमला ट्रेन

जर तुम्हाला पावसाळ्यात पर्वतीय परिसराचा आणि पावसाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर कालका-शिमला 'टॉय ट्रेन' हा एक उत्तम पर्याय आहे. पावसाळ्यात ढगांच्या मधून होणारा हा प्रवास एखाद्या स्वप्नासारखा वाटतो.

Monsoon Train Routes India

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Sakal

दार्जिलिंग हिमालयन रेल्वे

पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग हिमालयन रेल्वे पावसाळ्यात एक वेगळेच सौंदर्य धारण करते. चहाचे मळे, धुक्याने वेढलेले डोंगर आणि थंड वारे या प्रवासाला अत्यंत रोमांचक बनवतात.

Monsoon Train Routes India

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Sakal

माथेरान हिल ट्रेन

नेरळहून माथेरानला जाणारी छोटी रेल्वे पावसाळ्यात अतिशय मोहक दिसते. जर तुम्हाला पावसाळ्यात एका शानदार प्रवासाचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर माथेरान टॉय ट्रेनचा प्रवास नक्कीच करायला हवा.

Monsoon Train Routes India

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Sakal

नीलगिरी माउंटेन रेल्वे

दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्यातील नीलगिरी माउंटेन रेल्वे पावसाळ्यात अधिकच नेत्रदीपक बनते. चहाच्या मळ्यांतून वळणे घेत जाणारी ही रेल्वे प्रवाशांना निसर्गाची विहंगम दृश्ये दाखवते.

Monsoon Train Routes India

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Sakal

अविस्मरणीय प्रवास

या पावसाळ्यात जर तुम्हाला निसर्गाचा जवळून अनुभव घ्यायचा असेल, तर या सुंदर रेल्वे मार्गांवरून नक्की प्रवास करा.

Monsoon Train Routes India

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Sakal

पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील या ५ सुंदर मार्गांवरुन एकदा नक्की करा सफर, मिळेल स्वर्गसुखाचा अनुभव

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