विराटला विसरा, 'हा' आहे आयपीएलचा खरा चेस किंग

सकाळ डिजिटल टीम

‘चेस मास्टर’

आयपीएलमध्ये विराट कोहलीला ‘चेस मास्टर’ मानत असाल, तर हा धक्का देणारा आकडा पाहायलाच हवा.

विराट कोहली

रन्सचा पाठलाग करताना सर्वाधिक ४०२७ रन्स करूनही विराट कोहली या यादीत पहिल्या नंबरवर नाही.

टॉप ५

धक्कादायक म्हणजे, सरासरीच्या बाबतीत विराट कोहली चक्क टॉप ५ मध्येही नाही आणि तो १० व्या स्थानावर आहे.

एव्हरेज

चेस करताना ‘एव्हरेज’ म्हणजे किती स्थिरपणे आणि प्रभावीपणे सामना फिनिश केला जातो, हे खऱ्या अर्थाने दाखवते.

डेव्हिड मिलर

या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे डेव्हिड मिलर, ज्याची चेस करतानाची सरासरी तब्बल ४९.०८ इतकी जबरदस्त आहे.

केएल राहुल

दुसऱ्या क्रमांकावर केएल राहुल असून त्याची सरासरी ४७.९२ आहे, जी त्याला सर्वोत्तम फिनिशर्समध्ये स्थान देते.

फिल सॉल्ट आणि साई सुदर्शन

विशेष म्हणजे, फिल सॉल्ट आणि साई सुदर्शन यांसारखी नवी नावं सुद्धा विराटच्या वरच्या स्थानावर दिसत आहेत.

‘चेस किंग’

विराट कोहलीची सरासरी ४१.५१ असून तो १० व्या स्थानावर आहे, त्यामुळे खरा ‘चेस किंग’ कोण हा प्रश्न आता पुन्हा चर्चेत आला आहे!

