इतिहासाचा वारसा जपणारे पुणे-मुंबईजवळील हे किल्ले नक्की बघा!

Aarti Badade

महाराष्ट्रातील किल्ले

पुणे आणि मुंबईजवळ अनेक ऐतिहासिक किल्ले आहेत, जे ट्रेकिंग आणि पर्यटनासाठी उत्तम आहेत.प्रत्येक किल्ल्याचा स्वतःचा इतिहास आणि मनोरम दृश्य आहे.

Sakal

सिंहगड (Sinhagad)

पुण्याजवळ (पूर्वीचे नाव: कोंढाणा). ऐतिहासिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा किल्ला.

Forts Near Pune Mumbai

|

Sakal

लोहगड (Lohagad)

लोणावळ्याजवळ पावणा धरणाचे सुंदर दृश्य दिसते. ट्रेकिंगसाठी लोकप्रिय.

Sakal

राजमाची (Rajmachi)

मुंबई-पुणे मार्गाच्या मध्यभागी ट्रेकिंगसाठी खूप लोकप्रिय. रात्रीच्या वेळीचे दृश्य खूप सुंदर असते.

Sakal

शिवनेरी आणि पुरंदर

जुन्नर, पुणे येथे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थान. पुण्याजवळचा ऐतिहासिक किल्ला.

Sakal

रायगड आणि प्रतापगड

मराठा साम्राज्याची राजधानी. ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचा. भवानी मातेच्या मंदिरामुळे प्रसिद्ध. ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा.

Sakal

तिकोना आणि विसापूर

लोणावळा परिसर हे दोन्ही किल्ले ट्रेकिंगसाठी उत्तम आहेत. विसापूर पुण्यापासून सुमारे ६५-६६ किमी अंतरावर आहे.

Sakal

लोखंडाचा असूनही रेल्वे ट्रॅकला गंज का लागत नाही?

Railway Track

|

ESakal

येथे क्लिक करा