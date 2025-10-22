लोखंडाचा असूनही रेल्वे ट्रॅकला गंज का लागत नाही?

आपण सर्वांनी कधी ना कधी ट्रेनमध्ये प्रवास केला असेल. प्रवास करताना, तुम्ही रेल्वे ट्रॅकचे बारकाईने निरीक्षण केले असेल. आपण सर्वजण प्रवासादरम्यान हे करतो.

तुम्ही रेल्वे ट्रॅक पाहिले असतील पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की लोखंडाचे बनलेले असूनही ट्रॅक का गंजत नाहीत? आपल्या घरात असलेले नवीन लोखंड काही दिवसांतच गंजते.

जर ते उघड्यावर ठेवले तर ते खूप लवकर गंजू लागते. २४ तास उघड्यावर ठेवल्यानंतरही रेल्वे ट्रॅक का गंजत नाहीत? शेवटी, रेल्वे ट्रॅक कोणत्या प्रकारच्या साहित्यापासून बनवले जातात?

पाणी आणि हवा हे लोखंडाचे शत्रू आहेत. परंतु रेल्वे रुळांवर सतत त्यांचा प्रभाव असतो. तरीही ते कधीही गंजत नाहीत किंवा कमकुवत होत नाहीत.

रुळांच्या कडेला गंज येऊ शकतो. परंतु वरचा भाग चमकदार राहतो. लोखंडी वस्तू हवेतील ऑक्सिजनशी प्रतिक्रिया देतात तेव्हा त्यांना गंज येतो.

या अभिक्रियेमुळे लोह ऑक्साईडचा तपकिरी थर तयार होतो. लोखंडावरील गंज नेहमीच थरांमध्ये वाढतो, परंतु रेल्वे ट्रॅकच्या बाबतीत असे होत नाही.

अनेकांना असे वाटते की रेल्वे ट्रॅक लोखंडाचे बनलेले असतात, परंतु ते खरे नाही. रेल्वे ट्रॅक मॅंगनीज स्टील नावाच्या एका विशेष प्रकारच्या स्टीलपासून बनवले जातात.

त्यात १२ टक्के मॅंगनीज आणि ०.८ टक्के कार्बन असते. हे पदार्थ ट्रॅकच्या वरच्या भागात आयन ऑक्साईड थर तयार होण्यास प्रतिबंध करते.

