फक्त २ वर्षात ३० लाखांचं कर्ज फेडलं, तरुणीने सांगितले ४ मार्ग

सकाळ डिजिटल टीम
एका तरुणीनं एमबीएचं शिक्षण करण्यासाठी ३० लाखांचं कर्ज घेतलं होतं. त्या कर्जाची परतफेड तिने अवघ्या २ वर्षात केली. यासाठी तिने योग्य नियोजन केलं होतं.
अवनी राठोड हिने सांगितलं की, आयआयएम कोलकातामधून एमबीएसाठी घेतलेलं कर्ज फेडण्यासाठी ४ पद्धतीचा वापर केला.
एमबीएच्या आधीपासून बचत केली. दोन वर्षे आधी काम केलं होतं. तसंच म्युच्युअल फंड, पीपीएफ याला हात लावला नाही. फीसाठी इतर बचतीचा वापर केला.
इंटर्नशिपवेळी स्टायपेंड म्हणून चांगले पैसे मिळाले. एमबीए सुरू असतानाच उन्हाळ्यात इंटर्नशिप केल्याचा फायदा झाला.
एमबीच्या दुसऱ्या वर्षापासून एमबीए सुरू केलं. त्यातून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर कॉलेजच्या फीसोबत इतर खर्च भागवण्यासाठी झाला.
एमबीएनंतर नोकरी करताना मिळणाऱ्या पगारातून मोठा हिस्सा कर्ज फेडण्यासाठी वापरला. इतर जबाबदाऱ्या नसल्यानं हे शक्य झाल्याचंही तरुणीने म्हटलंय.
कर्ज परतफेड करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ही काही धावण्याची स्पर्धा नाहीय. लहान-मोठे प्रयत्न केल्यास त्यातून चांगले मार्ग निघतात असा सल्लाही तिने दिलाय.
कर्ज परतफेड करण्याचा हा सल्ला अनेकांना पटणारा नसेल पण मला नोकरी सोडताना डोक्यावर कर्ज नको होतं असंही अवनी राठोडने नमूद केलंय.
