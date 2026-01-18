खिशात पैसे नसले तरी पार्टी फुल! ‘या’ देशांमध्ये पर्यटकांना मिळते फ्री दारू

Aarti Badade
थर्टी फर्स्टच्या पार्टीसाठी अनेक जण पैसे मोजतात, पण जगात अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे पाहुण्यांना मोफत बिअर दिली जाते.
free beer Countries resorts Japan mexico
Sakal
मेक्सिको आणि जमैकातील अनेक 'ऑल-इनक्लुझिव्ह' रिसॉर्ट्समध्ये रूम बुकिंगसोबत लोकल बिअर, वाइन आणि सोडा पूर्णपणे मोफत मिळतो.
free beer Countries resorts Japan mexico
Sakal
या हॉटेल्समधील मिनी-रेफ्रिजरेटर तुम्ही रिकामा केलात, तरी हाऊसकीपिंगकडून दररोज कोणत्याही शुल्काशिवाय तो पुन्हा भरला जातो.
free beer Countries resorts Japan mexico
Sakal
जर्मनीमधील अनेक बुटीक हॉटेल्समध्ये पाहुण्यांचे स्वागतच 'वेलकम ड्रिंक' म्हणून थंडगार लोकल बिअर देऊन केले जाते.
free beer Countries resorts Japan mexico
Sakal
जपानच्या 'लिव्हली हॉटेल्स'मध्ये संध्याकाळी ५:३० ते ६:३० या वेळेत सर्व पाहुण्यांसाठी अनलिमिटेड फ्री बिअरची विशेष संकल्पना राबवली जाते.
free beer Countries resorts Japan mexico
Sakal
व्हिएतनाममध्ये अनेक बजेट हॉटेल्स 'सोशल अवर्स'मध्ये पाहुण्यांना मोफत बिअर देतात, कारण तिथे बिअर जगातील सर्वात स्वस्त दरात मिळते.
free beer Countries resorts Japan mexico
Sakal
अनेक पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये मिनी-बारमध्ये पाण्यासोबत स्थानिक व्हिस्की, वोडका आणि रमच्या बाटल्या मोफत पुरवल्या जातात.
free beer Countries resorts Japan mexico
Sakal
ही माहिती केवळ पर्यटनाच्या संदर्भात दिली असून, मद्यपानास प्रोत्साहन देणे हा या लेखाचा उद्देश नाही.
free beer Countries resorts Japan mexico
Sakal
Bitter Gourd karal juice Benefits
Sakal