वारंवार डोके दुखतंय? डोळ्यांमधील ‘या’ ४ समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade
मोबाईल, लॅपटॉप किंवा पुस्तकांकडे बराच वेळ एकटक पाहिल्याने डोळ्यांवर ताण येतो आणि त्यामुळे कपाळ किंवा मानेपर्यंत वेदना जाणवू शकतात.
चष्म्याचा नंबर अचूक नसल्यास स्पष्ट दिसण्यासाठी डोळ्यांना अधिक मेहनत घ्यावी लागते आणि त्यामुळे कपाळाजवळ सतत डोकेदुखी होऊ शकते.
वाचताना किंवा स्क्रीन पाहताना दोन्ही डोळ्यांना एकत्र लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण आल्यास डोळ्यांच्या मागे वेदना किंवा तीव्र डोकेदुखी जाणवू शकते.
स्क्रीनकडे पाहताना डोळ्यांची उघडझाप कमी होते, त्यामुळे डोळे कोरडे पडणे, जळजळ होणे आणि संध्याकाळी डोके दुखणे अशा समस्या उद्भवू शकतात.
डोळ्यांतील दाब वाढल्यास काचबिंदूसारखा आजार होऊ शकतो आणि डोळ्यांत तीव्र वेदना, मळमळ किंवा प्रकाशाभोवती रंगीत वलये दिसू शकतात.
वाचन किंवा स्क्रीनवर काम केल्यानंतर डोके दुखणे, कपाळाजवळ वेदना होणे, दृष्टी धूसर होणे आणि डोळ्यांत जळजळ जाणवणे ही संभाव्य लक्षणे आहेत.
डोळ्यांना विश्रांती दिल्याने आराम मिळू शकतो; मात्र अचानक तीव्र वेदना, डोळे लाल होणे किंवा दृष्टी धूसर झाल्यास त्वरित नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
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Sakal