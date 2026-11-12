थंडी, प्रदूषण अन् फुफ्फुसांचा संसर्ग; निमोनियाची सुरुवातीची लक्षणे कोणती?

Aarti Badade

प्रदूषण आणि थंडीचा फुफ्फुसांवर परिणाम

वाढते वायुप्रदूषण आणि थंडीमुळे श्वसनाचे त्रास वाढत असून निमोनियाच्या रुग्णांमध्येही वाढ होत असल्याचे डॉक्टर सांगत आहेत.

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प्रदूषित हवा कशी वाढवते निमोनियाचा धोका?

हवेतील सूक्ष्म प्रदूषक कण श्वासनलिकांना त्रास देतात आणि रोगप्रतिकारशक्तीवर परिणाम करून संसर्गाचा धोका वाढवू शकतात.

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कोणाला आहे सर्वाधिक धोका?

लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, धूम्रपान करणारे तसेच मधुमेह, दमा आणि हृदयरोग असलेल्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी.

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तीन दिवसांपेक्षा जास्त खोकला येतोय?

सतत खोकला येणे, छातीतून शिट्टीसारखा आवाज येणे किंवा थोडे चालल्यावरही धाप लागणे ही लक्षणे दुर्लक्षित करू नका.

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घरगुती उपायांवरच अवलंबून राहू नका

खोकला बरा होत नसल्यास केवळ वाफ किंवा घरगुती उपाय करत बसू नका आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय जुन्या अँटिबायोटिक गोळ्या घेऊ नका.

know how to stop coughing at night |

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फुफ्फुसांचे संरक्षण कसे कराल?

बाहेर पडण्यापूर्वी AQI तपासा, प्रदूषण जास्त असताना सकाळी फिरणे टाळा आणि बाहेर जाताना योग्य फिटिंगचा N95 मास्क वापरा.

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खोकला दुर्लक्षित करू नका!

तीन दिवसांपेक्षा जास्त खोकला किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि स्वतःहून औषधे घेणे टाळा.

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