हिवाळ्यात डोकेदुखीकडे दुर्लक्ष नको! ‘या’ 5 सवयी ठरू शकतात कारणीभूत

Aarti Badade

थंडी आणि डोकेदुखीचा संबंध

हिवाळ्यात तापमान कमी झाल्यामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात आणि स्नायूंमध्ये ताण येतो. यामुळे सायनस, मायग्रेन आणि सामान्य डोकेदुखीचा त्रास वाढतो.

पाणी पिण्यास विसरू नका

थंडीत तहान कमी लागते, पण पाणी कमी पिणे हे डोकेदुखीचे मुख्य कारण आहे. हायड्रेटेड राहण्यासाठी दररोज २-३ लिटर पाणी प्या आणि जास्त कॅफिन (कॉफी) टाळा.

तापमानातील बदलापासून संरक्षण

"अचानक थंड हवेच्या संपर्कात आल्याने डोकेदुखी वाढू शकते. बाहेर जाताना डोके झाकण्यासाठी कानटोपी आणि मानेसाठी स्कार्फचा वापर नक्की करा."

मान आणि खांद्याचे व्यायाम

"थंडीमुळे मान आणि खांद्याचे स्नायू आखडतात. रक्ताभिसरण सुधारण्यासाठी दिवसातून दोनदा खांदे फिरवणे (Shoulder Rolls) आणि मानेचे हलके स्ट्रेचिंग व्यायाम करा."

घरातील हवा कोरडी ठेवू नका

"हीटर किंवा ब्लोअरमुळे घरातील हवा कोरडी होते, ज्यामुळे सायनसचा त्रास वाढतो. हवेतील ओलावा टिकवण्यासाठी ह्युमिडिफायर वापरा किंवा घरात हवा शुद्ध करणारी झाडे लावा."

झोप आणि ताण व्यवस्थापन

"हिवाळ्यात दिवसाचे चक्र बदलते, पण दररोज ७-८ तासांची शांत झोप घेणे आवश्यक आहे. तणाव कमी करण्यासाठी दररोज १० मिनिटे ध्यान (Meditation) करा."

आहारात करा 'हे' बदल

"डोकेदुखी टाळण्यासाठी अक्रोड, पालक आणि हळदीचा चहा यांसारख्या दाहक-विरोधी (Anti-inflammatory) पदार्थांचा आहारात समावेश करा. जास्त साखर आणि प्रक्रिया केलेले अन्न टाळा."

