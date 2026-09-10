पायात वारंवार गोळे येतात? याचा मधुमेहाशी काय संबंध आहे?

Aarti Badade
रात्री अचानक पायात गोळा येण्यामागे थकवा किंवा पाण्याची कमतरता यांसोबत रक्तशर्करेतील बदलही एक कारण असू शकतात.
diabetes leg pain
Sakal
रक्तशर्करा वाढून नंतर कमी होत असल्यास शरीरातून पाणी आणि सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियमसारखी खनिजं कमी होऊ शकतात.
diabetes leg pain
Sakal
स्नायूंच्या आकुंचन-प्रसरणासाठी आवश्यक खनिजं कमी झाल्यास पायात गोळे येण्याची शक्यता वाढू शकते.
diabetes leg pain
Sakal
रक्तशर्करा दीर्घकाळ अनियंत्रित राहिल्यास नसांचं नुकसान म्हणजेच न्यूरोपॅथी होऊन स्नायूंमध्ये गोळे येऊ शकतात.
diabetes leg pain
Sakal
रक्तवाहिन्यांवर परिणाम झाल्यास स्नायूंना पुरेसा ऑक्सिजन न मिळून विशेषतः व्यायाम किंवा हालचालींनंतर गोळे येऊ शकतात.
diabetes leg pain
Sakal
पाणी आणि खनिजांची कमतरता, नसांचं नुकसान, रक्ताभिसरणातील समस्या आणि इतर घटकांमुळेही पायात वारंवार गोळे येऊ शकतात.
diabetes leg pain
Sakal
विशेषतः मधुमेह असल्यास रक्तशर्करा नियंत्रणासोबत शरीरातील पाणी, खनिजं, नसांचं कार्य आणि रक्ताभिसरण याकडेही डॉक्टरांच्या सल्ल्याने लक्ष द्या.
diabetes leg pain
Sakal
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Sakal