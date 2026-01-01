वारंवार पायात गोळे येतायत? शरीर देतंय इशारा; दुर्लक्ष ठरू शकतं महागात

Aarti Badade

निम्म्या भारतीयांना पायांचा त्रास!

एका ताज्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील ५२% प्रौढांना दर महिन्याला पायात तीव्र वेदना किंवा क्रॅम्प्स जाणवतात. 'सामान्य वेदना' म्हणून दुर्लक्ष करतो, पण हे गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते.

Leg Cramps Warning

|

Sakal

क्रॅम्प्स येण्याचे मुख्य कारण

शरीरात पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियमची कमतरता असल्यास स्नायूंना वारंवार गोळे येतात. भारतातील ३५% पेक्षा जास्त लोकांमध्ये ही कमतरता आढळते, ज्यामुळे स्नायू लवकर थकतात.

Leg Cramps Warning

|

Sakal

बैठी जीवनशैली आणि वाढता धोका

दिवसातून ८ ते १० तास बसून काम करणे किंवा व्यायाम न करणे यामुळे पायांमधील रक्ताभिसरण मंदावते. यामुळे पाय सुन्न होणे आणि व्हेरिकोज वेन्सचा त्रास वाढतो.

Leg Cramps Warning

|

sakal

मधुमेही रुग्णांनी व्हावे सावध!

भारतात अधिक मधुमेही आहेत. यापैकी २५% रुग्णांना 'डायबेटिक फूट'चा धोका असतो. दरवर्षी १ लाखांहून अधिक पाय कापण्याची वेळ येते, कारण ४०% रुग्ण वेळेवर तपासणी करत नाहीत.

Leg Cramps Warning

|

Sakal

चुकीचे फुटवेअर : एक छुपे कारण

तब्बल ६२% भारतीय चुकीच्या मापाचे किंवा कडक सोलचे बूट/चप्पल वापरतात. यामुळे पायांच्या नसांवर दाब येतो (Nerve Compression) आणि पायांच्या हाडांची रचना बिघडते.

Leg Cramps Warning

|

Sakal

महिलांना अधिक त्रास

अभ्यासानुसार, महिलांमध्ये पायांचे क्रॅम्प्स येण्याचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा १.४ पट अधिक आहे. हार्मोन्समधील बदल आणि घरकामांमधील सततची उभा-बस ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत.

Leg Cramps Warning

|

Sakal

डिहायड्रेशन आणि वजन

पाणी कमी प्यायल्याने क्रॅम्प्सचा धोका दुप्पट होतो. तसेच, अतिरिक्त वजनामुळे पायांवर ३० ते ४०% जास्त भार पडतो, ज्यामुळे टाच दुखणे आणि प्लांटर फॅसिआइटिसचा त्रास होतो.

Leg Cramps Warning

|

Sakal

काय करावे?

पुरेसे पाणी प्या, आहारात हिरव्या पालेभाज्यांचा समावेश करा, नियमित व्यायाम करा आणि चपला निवडताना आरामदायी निवडा. वेदना सतत असल्यास सल्ला नक्की घ्या.

Leg Cramps Warning

|

Sakal

फक्त 7 दिवस साखर सोडा! शरीरात दिसतील आश्चर्यकारक बदल

Benefits of Quitting Sugar

|

Sakal

येथे क्लिक करा