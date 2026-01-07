Freshers Jobs 2026: फ्रेशर्ससाठी करिअरची सुरुवात! या 9 नोकऱ्या लगेच करा अप्लाय

Monika Shinde

फ्रेशर्ससाठी नोकऱ्या

तुमचं शिक्षण पूर्ण झालं आहे आणि तुम्ही नोकरीच्या शोधात असाल तर या जॉब्सला लगेच अर्ज करा आणि मिळवा नोकरी

रिटेल सेल्स असोसिएट

दुकाने, मॉल किंवा शोरूममध्ये ग्राहकांना मदत करा आणि विक्रीचे काम सांभाळा. हायस्कूल शिक्षण असणाऱ्यांना ही नोकरी सहज करता येते.

कस्टमर सर्व्हिस एजंट

कॉल सेंटर किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे ग्राहकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या. फक्त चांगले संवाद कौशल्य असणे आवश्यक आहे. यासाठी अनुभव आवश्यक नाही.

डेटा एन्ट्री ऑपरेटर

संगणकावर माहिती आणि डेटा व्यवस्थित नोंदवा. यासाठी वेगवान टायपिंग आणि अचूकता आवश्यक आहे.

सोशल मीडिया असिस्टंट / मॉडरेटर

कंपन्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरील संदेश तपासणे. यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची चांगली समज असणे आवश्यक आहे.

डिलिव्हरी असोसिएट / राईडर

ई-कॉमर्स किंवा फूड डिलिव्हरी कंपन्यांच्या वस्तू ग्राहकांना पोहोचवणे. यामध्ये वेळेचे व्यवस्थापन आणि स्थानिक रस्त्यांचे ज्ञान महत्त्वाचे आहे.

रिसेप्शनिस्ट

ऑफिस किंवा क्लिनिकमध्ये येणाऱ्यांचे स्वागत करणे आणि फोन कॉल हाताळणे. यासाठी योग्य शिष्टाचार कौशल्ये आवश्यक आहेत.

टूर गाईड / ट्रॅव्हल असिस्टंट

पर्यटकांना स्थानिक पर्यटन स्थळांची माहिती देण्यासाठी. यासाठी तुम्हाला तुमच्या शहराबद्दल सखोल ज्ञान आणि उत्साह असणे आवश्यक आहे.

कंटेंट रायटर / ब्लॉगर

तुमच्या ब्लॉग किंवा वेबसाइटसाठी सोप्या भाषेत मजकूर लिहायला सुरुवात करा. हे काम सर्जनशीलता आणि चांगल्या लेखन कौशल्यांवर अवलंबून असते.

टीचिंग असिस्टंट / ट्यूटर

शाळेत किंवा कोचिंग सेंटरमध्ये शिक्षकांना मदत करणे किंवा लहान विद्यार्थ्यांना शिकवणे. यासाठी विषयाचे ज्ञान आणि संयम आवश्यक आहे.

