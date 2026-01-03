Korean Food: हे कोरियन पदार्थ 12 ते18 वर्षांच्या मुलांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत

कोरियन पदार्थ

हे कोरियन पदार्थ 12–18 वर्षांतील मुलांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. स्वादिष्ट आणि मजेदार, हे पदार्थ केवळ भूक भागवतात नाही तर ट्रेंडमध्येही अगदी टॉप आहेत.



रामेन नूडल्स

गरम, मसालेदार आणि खूप स्वादिष्ट! पॅकेज्ड किंवा रेस्टॉरंटमध्ये, तरुणांमध्ये हे नूडल्स खूप फेव्हरेट आहेत. झटपट तयार होणारे, खाण्यास मजा आणणारे.

सुशी

राईस आणि मासे, भाजी किंवा अ‍ॅव्होकेडोने भरलेले रोल्स. मुलांमध्ये रंगीत आणि सुंदर दिसणाऱ्या सुशीसाठी नेहमी उत्सुकता असते. हेल्दी पण चवदार.

बिबिम्बाप

भात, भाज्या आणि अंडी किंवा मांस यांचे मिश्रण. रंगीबेरंगी आणि पौष्टिक, तरुणांना बिबिम्बाप खूप आवडते कारण ते हेल्दी आणि फास्ट फूड सारखे आहे.

डिमसम

स्टीम किंवा फ्राय केलेले छोटे, भरलेले स्नॅक्स. मुलांना याचा स्वाद खूप आवडतो. प्रत्येक बाईटमध्ये मसाले आणि भरण्याचा मजा एकदम जबरदस्त असतो.

कॉर्न डॉग

हॉट डॉगवर कॉर्नफ्लोरचे कोटिंग आणि तळलेले! स्कूली मुलांपासून तरुणांपर्यंत सर्वांसाठी ही एक सोपी आणि स्वादिष्ट चव आहे.

बाओ फूड

स्टीम केलेले, नरम आणि भरलेले बन्स. भात, मांस किंवा भाज्यांनी भरलेले बाओ मुलांमध्ये ट्रेंडी आणि खूप लोकप्रिय आहेत.

त्तोकबोकी आणि राबोक्की

मसालेदार तातडीने तयार होणारे स्ट्रीट फूड. ताटभर चव आणि मसाल्याने भरलेले, तरुणांना नेहमी आवडतात आणि स्ट्रीट फूड सारखे फेव्हरेट आहेत.

