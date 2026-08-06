थंड अन्न पुन्हा गरम करून खाण्याबद्दल आयुर्वेदात काय सांगितलंय?

संतोष कानडे

आयुर्वेद

आयुर्वेदानुसार ताजे आणि गरम अन्न पचण्यासाठी शरीराला अधिक अनुकूल मानले जाते.

फ्रीज

फ्रीजमध्ये ठेवलेले अथवा थंड अन्न पुन्हा गरम करून खाल्ल्यास त्यातील नैसर्गिक गुणांमध्ये बदल होऊ शकतो, असे आयुर्वेद मानतो.

गरम केलेले अन्न

वारंवार थंड करून पुन्हा गरम केलेले अन्न टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

पचायला जड

असे अन्न पचायला जड होऊ शकते आणि पचनशक्तीवर परिणाम करू शकते.

तळलेले पदार्थ

विशेषतः तळलेले पदार्थ, भात, डाळी आणि शिजवलेल्या भाज्या वारंवार गरम करणे टाळावे.

उबदार

आयुर्वेद ताजे, उबदार आणि योग्य वेळी घेतलेले भोजन आरोग्यासाठी चांगले मानतो.

गरम

फ्रीजमधील अन्न खायचे असल्यास ते एकदाच योग्य प्रकारे गरम करून खावे.

वारंवार गरम करणे

अन्न जास्त वेळ बाहेर ठेवणे किंवा वारंवार गरम करणे टाळावे.

स्वच्छता

मात्र आधुनिक दृष्टीने योग्य साठवण आणि स्वच्छता राखल्यास अनेक पदार्थ सुरक्षित राहू शकतात.

संतुलित आहार

आयुर्वेदानुसार संतुलित आहार, पचनशक्ती आणि अन्नाची गुणवत्ता यांना महत्त्व दिले जाते.

मुघलांच्या काळात सामान्य माणसाचे जीवन कसे होते?

<strong>येथे क्लिक करा</strong>