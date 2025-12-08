शिळा भात खाताय? आधी हे जाणून घ्या!

सकाळ डिजिटल टीम
रात्रीचा उरलेला भात दुसऱ्या दिवशी खाण्याची सवय? चुकीच्या स्टोरेजमुळे तो फूड पॉईझनिंगचे मोठे कारण ठरू शकतो.
Eating Leftover Rice?
दूषित भात खाल्ल्यावर पोटदुखी, उलट्या आणि फूड पॉईझनिंगची लक्षणे त्वरित दिसू शकतात.
What Can Happen?
शिळ्या भातात सर्वाधिक वाढणारा धोकादायक बॅक्टेरिया म्हणजे Bacillus cereus होय.
The Dangerous Bacteria
शिजलेला भात जास्त वेळ बाहेर ठेवला की त्यात ‘फ्राईड राईस सिंड्रोम’ निर्माण करणारे बॅक्टेरिया वाढू लागतात.
‘Fried Rice Syndrome’
भात थंड झाल्यावरच एअरटाइट कंटेनरमध्ये ठेवून लगेच फ्रिजमध्ये ठेवणे सर्वात सुरक्षित आहे.
Refrigerator Storage Method
फ्रिजमध्ये ठेवलेला भात फक्त एक दिवसाच्या आतच खावा, त्यानंतर तो असुरक्षित ठरू शकतो.
How Long Does Rice Last?
शिळा भात खाण्यापूर्वी तो पूर्णपणे आणि चांगल्या तापमानाला गरम करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
What Care Should You Take?
शिळा भात पुन्हा-पुन्हा गरम करणे टाळा, कारण त्यामुळे बॅक्टेरियाची वाढ होण्याची शक्यता जास्त असते.
Avoid Reheating Repeatedly
दिसण्यात, वासात किंवा चवीत थोडा जरी फरक वाटला तर शिळा भात लगेच टाकून द्या कारण आरोग्य सर्वात महत्त्वाचे आहे.
Health Comes First
