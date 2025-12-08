गाजर खाणे कोणी टाळावे?

Saisimran Ghashi

हिवाळ्यात गाजर

थंडीचे दिवस सुरू झालेत तसे बाजारात गाजर विक्रीचे प्रमाण सुद्धा वाढले आहे

who avoid carrot in winter

|

esakal

गाजर कोणी खावू नये

पण कोणते आजार किंवा शारीरिक त्रास असलेल्या लोकांनी गाजर खाणे टाळावे, जाणून घ्या

who should not eat carrot

|

esakal

बद्धकोष्ठता

वारंवार पचनाच्या समस्या, पोटदुखी, गॅस आणि बद्धकोष्ठता असल्यास सतत गाजर खाणे टाळावे

Constipation problems avoid carrot

|

esakal

कॅरोटेनेमियाचा धोका

गाजरांमध्ये बीटा-करोटीन असते याचे शरीरात जास्त प्रमाण झाल्यास त्वचा पिवळी पडते आणि कॅरोटेनेमियाचा धोका वाढतो

Carotenemia patients avoid carrot

|

esakal

मधुमेहाचे रुग्ण

डायबीटीजच्या रुग्णांनी गाजर कमी प्रमाणात खावे कारण त्यात नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण जास्त असते

diabetes patients avoid carrot

|

esakal

स्तनपान देणाऱ्या महिला

तज्ञ सांगतात की स्तनपान देणाऱ्या महिलांनी गाजर खाणे टाळावे कारण दुधाची चव बदलू शकते

breast feeding woman avoid carrot

|

esakal

अनिद्राचा त्रास

झोपेचा त्रास असल्यास (अनिद्रा) गाजर कमी खावे कारण त्याचा पिवळा भाग उष्ण असतो जो झोपेत अडचण आणू शकतो

avoid carrot if you have sleeping problem

|

esakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यसंबंधित सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरना भेटा

Disclaimer

|

esakal

भारतातील 'ही' रहस्यमयी ठिकाणे जिथे महिला पर्यटकांनी जाण्यास बंदी आहे

Top Religious Places in India Where Women Are Not Allowed

|

esakal

येथे क्लिक करा