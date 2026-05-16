फक्त 1 लाखांचे तब्बल 14 कोटी करणारा शेअर

Vinod Dengale
शेअर बाजारात एका कंपनीने दिला असा रिटर्न दिला जो ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल!
कंपनीच्या सुरुवातीला तुम्ही फक्त 1 लाख गुंतवले असते तर आज त्याची किंमत तब्बल 14 कोटी झाली असती!
हा मल्टीबॅगर स्टॉक आहे Hindustan Zinc.
सरकारी मालकीची ही कंपनी 2002-03 मध्ये सरकारने अनिल अग्रवाल यांच्या समूहाला विकली आणि इथूनच सुरू झाला जबरदस्त प्रवास!
कंपनीच्या अध्यक्षा प्रिया अग्रवाल हेब्बर यांनी सांगितलं की खाजगीकरणानंतर कंपनीने 1,400 पट रिटर्न दिला आहे.
याचाच अर्थ जर 24 वर्षांपूर्वी तुम्ही यात 1 लाख गुंतवले असते तर ते आज 14 कोटी झाले असते.
सोलर पॅनल आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये चांदीची मागणी वाढत असल्याने कंपनीला भविष्यात मोठा फायदा होऊ शकतो.
