140 किलोवरून 80 किलो! डाएट न करता 60 किलो वजन घटवलं, जाणून घ्या कसं!

१४० किलोवरून ८० किलो – थॉमसची वजन कमी करण्याची कहाणी! एका ३६ वर्षीय तरुणाने डाएट न करता तब्बल ६० किलो वजन कमी केले.
वजन कमी करण्यासाठी सर्वात आधी स्पष्ट ध्येय आणि मजबूत मानसिकता आवश्यक असते.
२०१९ मध्ये थॉमस डर्कसेनचे वजन १४० किलो होते, पण त्याने जीवनशैली बदलून ६० किलो वजन घटवले.
चायनीज आहारामुळे तो सतत जेवत राहायचा. चवीला प्राधान्य, पण आरोग्याकडे दुर्लक्ष!
क्रॅश डाएट करून वजन कमी केल्यानंतर पुन्हा वजन वाढायचं.
लोकांनी टिंगल करणे ,१५ मिनिटे चालायलाही दम लागायचा, कपडे पण साइज मध्ये नीट बसायचे नाहीत.
लॉकडाऊननंतर थॉमसने दिवसातून ३-४ वेळा कमी प्रमाणात जेवण सुरू केले.
८ तास झोप,नियमित व्यायाम,शारीरिक हालचाल यामुळे वजन झपाट्याने कमी झाले.
६० किलो वजन कमी करण्यासाठी थॉमसला ५ वर्षे लागली.
१४० किलोवरून ८० किलोपर्यंतचा थॉमसचा प्रवास प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी ठरतो.
