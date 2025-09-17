140 किलोवरून 80 किलो! डाएट न करता 60 किलो वजन घटवलं, जाणून घ्या कसं!

वजन

१४० किलोवरून ८० किलो – थॉमसची वजन कमी करण्याची कहाणी! एका ३६ वर्षीय तरुणाने डाएट न करता तब्बल ६० किलो वजन कमी केले.

स्पष्ट ध्येय आणि मानसिकता

वजन कमी करण्यासाठी सर्वात आधी स्पष्ट ध्येय आणि मजबूत मानसिकता आवश्यक असते.

थॉमसची सुरुवात

२०१९ मध्ये थॉमस डर्कसेनचे वजन १४० किलो होते, पण त्याने जीवनशैली बदलून ६० किलो वजन घटवले.

वाईट सवयींचा परिणाम

चायनीज आहारामुळे तो सतत जेवत राहायचा. चवीला प्राधान्य, पण आरोग्याकडे दुर्लक्ष!

डाएटिंगचे अपयश

क्रॅश डाएट करून वजन कमी केल्यानंतर पुन्हा वजन वाढायचं.

वजनाची समस्या

लोकांनी टिंगल करणे ,१५ मिनिटे चालायलाही दम लागायचा, कपडे पण साइज मध्ये नीट बसायचे नाहीत.

लॉकडाऊनमध्ये बदल

लॉकडाऊननंतर थॉमसने दिवसातून ३-४ वेळा कमी प्रमाणात जेवण सुरू केले.

आरोग्यदायी सवयी

८ तास झोप,नियमित व्यायाम,शारीरिक हालचाल यामुळे वजन झपाट्याने कमी झाले.

पाच वर्षांचा प्रवास

६० किलो वजन कमी करण्यासाठी थॉमसला ५ वर्षे लागली.

प्रेरणादायी कहाणी

१४० किलोवरून ८० किलोपर्यंतचा थॉमसचा प्रवास प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी ठरतो.

