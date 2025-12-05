कृष्णधवलपासून स्मार्ट टीव्हीपर्यंतच्या 10 भन्नाट गोष्टी!

Aarti Badade
जगातील पहिल्या टीव्हीमध्ये (First TV) केवळ कृष्णधवल (Black and White) चित्रे दिसायची. त्यानंतर रंगीत टीव्ही (Color TV) आला.
जगातले पहिले टीव्ही चॅनल 1930 मध्ये सुरू झाले. बीबीसी (BBC) ला जगातील पहिले टेलिव्हिजन चॅनल मानले जाते.
रिमोट कंट्रोल (Remote Control) टीव्ही 1950 मध्ये आले. त्यापूर्वी लोक चॅनल बदलण्यासाठी उठून टीव्हीजवळ जायचे!
टीव्हीला 'इडियट बॉक्स' (Idiot Box) म्हणायचे. कारण लोक तासनतास टीव्हीजवळ बसायचे आणि एकमेकांशी बोलायचे नाहीत.
भारतात टीव्ही 1959 मध्ये आला. दिल्लीत (Delhi) दूरदर्शनची (Doordarshan) पहिल्यांदा सुरुवात झाली.
टीव्हीत केवळ तीन बेस कलर (Base Colors) असतात: लाल (Red), हिरवा (Green) आणि निळा (Blue). हे तीन रंग लाखो रंग तयार करतात.
LED TV मध्ये स्क्रीन LCD ची असते आणि LED केवळ बॅकलाईट (Backlight) असते. तर OLED TV स्वतःचा प्रकाश (Self-illuminating) तयार करतो.
