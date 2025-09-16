फक्त एका बंद घरात बसून आठवड्याला इतके पैसे कमावत आहेत बिग बॉस 19 चे स्पर्धक; जाणून घ्या मानधनाचा आकडा

kimaya narayan
सलमान खान सूत्रसंचालक असलेलं बिग बॉस सीजन 19 हे पर्व कलर्स टीव्हीवर सुरु झालं आहे. या शोमध्ये सहभागी झालेल्या काही स्पर्धकांचं मानधन समोर आलं आहे. कुणी किती मानधन घेतलं आहे जाणून घेऊया. टेलीमसाला या चॅनेलने याचे डिटेल्स शेअर केले आहेत.
Bigg Boss 19
टेलिव्हिजनवरील आघाडीचा अभिनेता असलेला गौरव खन्ना प्रत्येक आठवड्याला 17.5 लाख रुपये मानधन घेतो आहे. बिग बॉसमध्ये प्रवेश करणारा हा सगळ्यात महागडा स्पर्धक आहे.
Bigg Boss 19
सध्या चर्चेत असलेली इन्फ्लुएन्सर तान्या मित्तल प्रत्येक आठवड्याला 3-6 लाख रुपये मानधन घेते आहे.
Bigg Boss 19
गायक अरमान मलिकचा भाऊ अमाल दर आठवड्याला 8.75 लाख रुपये मानधन घेतो आहे.
Bigg Boss 19
सध्या सोशल मीडियावर जिची क्रेझ आहे ती अशनूर कौर आठवड्याला 6 लाख रुपये मानधन घेते आहे.
Bigg Boss 19
बिग बॉसच्या घरातही व्हिलन ठरलेल्या कुनिका सदानंद आठवड्याला 2-4 लाख रुपये मानधन घेत आहेत.
Bigg Boss 19
डान्सर आवेज दरबार आठवड्याला 6 लाख रुपये मानधन घेतोय.
Bigg Boss 19
रियालिटी शो स्टार बसीर आठवड्याला 3-6 लाख रुपये मानधन आकारतो आहे.
Bigg Boss 19
लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेते झीशान यांना आठवड्याला 2-5 लाख रुपये मानधन दिलं जातं.
Bigg Boss 19
युट्युबर मृदुल तिवारीला आठवड्याला 4-6 लाख रुपये मानधन देण्यात येत आहे.
Bigg Boss 19