आधुनिक राजकारणातील शपथेचा उगम कुठे झाला?

Mansi Khambe

प्रजेचे रक्षण

हिंदू परंपरेनुसार, राज्याभिषेकाच्या वेळी, राजांना मंत्री आणि आचार्य यांच्या उपस्थितीत वचन द्यावे लागत असे की ते त्यांच्या प्रजेचे रक्षण करतील.

राज्याची भरभराट

धर्म आणि न्यायाचे रक्षण करतील. राज्याची भरभराट करतील. भारतीय संविधानानुसार महत्त्वाच्या संवैधानिक आणि इतर पदांवर नियुक्तीसाठी शपथ घेणे आवश्यक आहे.

तरतूद

संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये याची तरतूद आहे. आधुनिक राजकारणातील शपथेचा उगम १६८९ मध्ये ब्रिटनमध्ये झाला.

सम्राटांचे अधिकार

गौरवशाली क्रांतीनंतर, संसदेने सम्राटांचे अधिकार मर्यादित केले आणि सार्वजनिक पदासाठी शपथेला कायदेशीर मान्यता दिली.

औपचारिक शपथेची स्थापना

हे मॉडेल नंतर युरोपपासून अमेरिका आणि ब्रिटिश वसाहतींमध्ये स्वीकारले गेले. युनायटेड स्टेट्समध्ये, १७८९ च्या अमेरिकन संविधानाने राष्ट्रपतींसाठी औपचारिक शपथेची स्थापना केली.

संवैधानिक

त्यात म्हटले होते, "मी राष्ट्रपतीपदाची कर्तव्ये निष्ठेने पार पाडेन." ही शपथा जगातील पहिली लोकशाही संवैधानिक शपथा मानली जाते.

शपथ

जिल्हाधिकारी आणि एसपी यांनीही शपथ घेतली आहे का? तर हो, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांनाही नियुक्तीनंतर शपथ दिली जाते.

पदे

परंतु ही शपथ संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूची अंतर्गत येत नाही कारण ही संवैधानिक पदे नाहीत. त्यांची शपथ अखिल भारतीय सेवांवर आधारित आहे.

संबंधित सेवा

या सेवांमध्ये भरती झाल्यानंतर, प्रशिक्षणाच्या शेवटी शपथ घेतली जाते. ही शपथ अखिल भारतीय सेवा नियम, १९६८ आणि संबंधित सेवा नियमांनुसार दिली जाते.

येथे क्लिक करा