GK: GI टॅगपासून जागतिक ओळखीपर्यंत; भारतातलं 'हे' शहर आहे ‘Litchi Capital of the World’

Anushka Tapshalkar
भारतातील एक शहर जगभरात “Litchi Capital of the World” म्हणून ओळखले जाते. दरवर्षी उन्हाळ्यात येथे लाखो लिची फळांचे उत्पादन होते.
Lichi Capital of the World
sakal
Muzaffarpur हे बिहारमधील शहर जगातील लिचीची राजधानी म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथील लिचीला देश-विदेशात मोठी मागणी आहे.
Lichi Capital of the World
sakal
लिची हंगामात मुजफ्फरपूरमधील विस्तीर्ण बागा लालसर फळांनी बहरून जातात. संपूर्ण परिसर आकर्षक किरमिजी रंगाने नटलेला दिसतो.
Lichi Capital of the World
sakal
गंगेच्या सुपीक मैदानांतील जलोढ माती, उष्ण हवामान आणि योग्य आर्द्रता यामुळे येथे लिचीची उत्कृष्ट लागवड होते.
Lichi Capital of the World
sakal
येथील लिचीची साल पातळ, बी लहान आणि गर अधिक रसाळ असतो. त्यामुळे तिची गोड चव आणि सुगंध इतर लिचींपेक्षा वेगळा मानला जातो.
Lichi Capital of the World
sakal
Shahi Litchi ही मुजफ्फरपूरची सर्वात प्रसिद्ध लिची आहे. तिच्या खास सुगंध, रसाळपणा आणि आकर्षक गुलाबी रंगामुळे ती लोकप्रिय आहे.
Lichi Capital of the World
sakal
शाही लिचीला Geographical Indication (GI) Tag मिळाला आहे. त्यामुळे तिची ओळख आणि गुणवत्ता अधिकृतपणे संरक्षित झाली असून बिहार हे तिच्या प्रमुख निर्यातदारांपैकी एक आहे.
Lichi Capital of the World
sakal
Mushroom Coffee Health Benefits
sakal